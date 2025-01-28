Резиденти «Дія.City» за рік збільшили сплату податків більш ніж удвічі — Finance.ua

Резиденти «Дія.City» за рік збільшили сплату податків більш ніж удвічі Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Резиденти «Дія.City» за 2024 рік сплатили до держбюджету понад 18 млрд грн податків. Це рекордна сума за три роки.

Про це повідомив віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За підсумком 2023 року було сплачено 8,5 млрд грн.

«Щоб підприємці працювали чесно, вони мають отримувати найвигідніші умови для розвитку свої справи. Це вдалося втілити в Дія. City, до простору долучилися вже 1522 резиденти», — зазначив Федоров.

Він нагадав, що податки від резидентів ідуть на підтримку армії, економіки та відновлення країни.

У Дія. City технологічний бізнес може будувати прозору корпоративну інфраструктуру компанії, користуватися вигідними інструментами для залучення інвестицій, додав Федоров.

Нагадаємо, заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, який відповідає за стартап-екосистему, розповів про проєкт «Дія.City Invest», який має стимулювати запуск венчурних фондів в Україні. Його мета — створити умови, щоб можна було дуже просто відкрити венчурний фонд за стандартною моделлю з генеральними партнерами (GP), лімітованими партнерами (LP), мандатами тощо.

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