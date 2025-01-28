Резиденти «Дія.City» за рік збільшили сплату податків більш ніж удвічі — Finance.ua

Резиденти «Дія.City» за рік збільшили сплату податків більш ніж удвічі
Резиденти «Дія.City» за 2024 рік сплатили до держбюджету понад 18 млрд грн податків. Це рекордна сума за три роки.
Про це повідомив віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
За підсумком 2023 року було сплачено 8,5 млрд грн.
«Щоб підприємці працювали чесно, вони мають отримувати найвигідніші умови для розвитку свої справи. Це вдалося втілити в Дія. City, до простору долучилися вже 1522 резиденти», — зазначив Федоров.
Він нагадав, що податки від резидентів ідуть на підтримку армії, економіки та відновлення країни.
У Дія. City технологічний бізнес може будувати прозору корпоративну інфраструктуру компанії, користуватися вигідними інструментами для залучення інвестицій, додав Федоров.
Нагадаємо, заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, який відповідає за стартап-екосистему, розповів про проєкт «Дія.City Invest», який має стимулювати запуск венчурних фондів в Україні. Його мета — створити умови, щоб можна було дуже просто відкрити венчурний фонд за стандартною моделлю з генеральними партнерами (GP), лімітованими партнерами (LP), мандатами тощо.
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