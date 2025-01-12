У 2024 році кількість резидентів «Дія.City» зросла в 2,4 рази — Finance.ua

У 2024 році кількість резидентів «Дія.City» зросла в 2,4 рази Сьогодні 17:19 — Казна та Політика

У 2024 році кількість резидентів «Дія.City» зросла в 2,4 рази

До спеціального податкового режиму для IT-галузі «Дія.City» протягом 2024 року долучилося 880 нових резидентів, що в 2,4 рази більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Дія.City» — це державна ініціатива, яка пропонує спеціальний податковий режим для українських технологічних підприємств.

Серед нових резидентів:

Grammarly

Rakuten Viber

Petcube

Intellias

Netpeak

Також, минулого року була запущена платформа CodeUA, яка допомагає іноземним клієнтам знаходити українських підрядників.

Наразі на платформі зареєстровано 638 українських компаній і понад 100 іноземних клієнтів.

У рамках «Дії» стартувала програма е-резидентства, яка дозволяє іноземцям реєструвати компанії в Україні та сплачувати податки до українського бюджету.

«На наступний рік планів ще більше, розвиток цифрової економіки — один із пріоритетів. Це шлях до зростання ВВП, зміцнення економіки та армії», — додав Федоров.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.