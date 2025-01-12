У 2024 році кількість резидентів «Дія.City» зросла в 2,4 рази — Finance.ua

У 2024 році кількість резидентів «Дія.City» зросла в 2,4 рази
До спеціального податкового режиму для IT-галузі «Дія.City» протягом 2024 року долучилося 880 нових резидентів, що в 2,4 рази більше, ніж у 2023 році.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
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«Дія.City» — це державна ініціатива, яка пропонує спеціальний податковий режим для українських технологічних підприємств.
Серед нових резидентів:
- Grammarly
- Rakuten Viber
- Petcube
- Intellias
- Netpeak
Також, минулого року була запущена платформа CodeUA, яка допомагає іноземним клієнтам знаходити українських підрядників.
Наразі на платформі зареєстровано 638 українських компаній і понад 100 іноземних клієнтів.
У рамках «Дії» стартувала програма е-резидентства, яка дозволяє іноземцям реєструвати компанії в Україні та сплачувати податки до українського бюджету.
«На наступний рік планів ще більше, розвиток цифрової економіки — один із пріоритетів. Це шлях до зростання ВВП, зміцнення економіки та армії», — додав Федоров.
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