У Мінцифри розповіли про проєкт «Дія.City Invest», який має стимулювати запуск венчурних фондів в Україні — Finance.ua

У Мінцифри розповіли про проєкт «Дія.City Invest», який має стимулювати запуск венчурних фондів в Україні Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

У Мінцифри розповіли про проєкт «Дія.City Invest», який має стимулювати запуск венчурних фондів в Україні

Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, який відповідає за стартап-екосистему, розповів Forbes про проєкт «Дія.City Invest», який має стимулювати запуск венчурних фондів в Україні.

«У нас є проєкт із робочою назвою „Дія.City Invest“. Його мета — створити умови, щоб можна було дуже просто відкрити венчурний фонд за стандартною моделлю з генеральними партнерами (GP), лімітованими партнерами (LP), мандатами тощо», — пояснив Борняков.

Він додав, що «така можливість існує і зараз, але востаннє законодавство у цій сфері оновлювалося років 10−15 років тому».

За словами заступника міністра, концепт проєкту обговорюється із Комісією з цінних паперів.

«Запропонували їм зробити спрощений порядок реєстрації фонду для інвестицій у стартапи — резиденти „Дія.City“. Ідея в тому, щоб для великих фондів залишити стандартну систему, з реєстрацією в комісії, купою довідок. А якщо я залучив п’ятьох-шістьох партнерів і зібрав до $50 млн на інвестиції протягом п’яти років, буде спрощена система», — сказав Олександр Борняков.

На його думку, власна екосистема ангелів, венчурних фондів в Україні не давала достатньо капіталу. Вона зростала, але у 2014-му почалася війна й було перше падіння, у 2022-му — наступне. Тому система як належить не сформована.

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