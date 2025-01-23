У Мінцифри розповіли про проєкт «Дія.City Invest», який має стимулювати запуск венчурних фондів в Україні — Finance.ua
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У Мінцифри розповіли про проєкт «Дія.City Invest», який має стимулювати запуск венчурних фондів в Україні

Казна та Політика
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У Мінцифри розповіли про проєкт «Дія.City Invest», який має стимулювати запуск венчурних фондів в Україні
У Мінцифри розповіли про проєкт «Дія.City Invest», який має стимулювати запуск венчурних фондів в Україні
Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, який відповідає за стартап-екосистему, розповів Forbes про проєкт «Дія.City Invest», який має стимулювати запуск венчурних фондів в Україні.
«У нас є проєкт із робочою назвою „Дія.City Invest“. Його мета — створити умови, щоб можна було дуже просто відкрити венчурний фонд за стандартною моделлю з генеральними партнерами (GP), лімітованими партнерами (LP), мандатами тощо», — пояснив Борняков.
Він додав, що «така можливість існує і зараз, але востаннє законодавство у цій сфері оновлювалося років 10−15 років тому».
За словами заступника міністра, концепт проєкту обговорюється із Комісією з цінних паперів.
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«Запропонували їм зробити спрощений порядок реєстрації фонду для інвестицій у стартапи — резиденти „Дія.City“. Ідея в тому, щоб для великих фондів залишити стандартну систему, з реєстрацією в комісії, купою довідок. А якщо я залучив п’ятьох-шістьох партнерів і зібрав до $50 млн на інвестиції протягом п’яти років, буде спрощена система», — сказав Олександр Борняков.
На його думку, власна екосистема ангелів, венчурних фондів в Україні не давала достатньо капіталу. Вона зростала, але у 2014-му почалася війна й було перше падіння, у 2022-му — наступне. Тому система як належить не сформована.
За матеріалами:
dev.ua
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