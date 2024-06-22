Рейтинг міст світу за вартістю життя для експатів — Finance.ua

Рейтинг міст світу за вартістю життя для експатів Сьогодні 18:13 — Світ

Рейтинг міст світу за вартістю життя для експатів

Найдорожчим містом для людей, які хочуть або змушені тимчасово змінити місце проживання заради роботи, другий рік поспіль обрано Гонконг. Водночас, найдешевшим назвали столицю Нігерії Абуджу.

Про це свідчать дані рейтингу, складеного Mercer Cost of Living Survey.

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У цьому році на позиції в рейтингу вплинули такі чинники, як коливання інфляції та обмінного курсу, що безпосередньо впливають на заробітну плату та заощадження працівників, які працюють за кордоном.

При цьому підвищена економічна та геополітична нестабільність, а також локальні конфлікти та надзвичайні ситуації призвели до додаткових витрат у таких сферах, як житло, комунальні послуги, місцеві податки та освіта.

Крім того, у містах із вищим рейтингом (Гонконг, Сінгапур і Цюріх) такі чинники, як дорогий ринок житла, високі транспортні витрати та вища вартість товарів і послуг, сприяли підвищенню вартості життя.

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І навпаки, в Ісламабаді, Лагосі та Абуджі нижча вартість життя міжнародних співробітників частково була зумовлена знеціненням місцевої валюти.

Загалом до рейтингу потрапили 226 міст по всьому світу.

ТОП-10 найдорожчих міст світу для експатів

Гонконг, спеціальний адміністративний район Китаю (0 зміни порівняно з минулим роком);

Сінгапур (0);

Цюрих, Швейцарія (0);



Женева, Швейцарія (0);



Базель, Швейцарія (0);



Берн, Швейцарія (+1);



Нью-Йорк, США (-1);



Лондон, Велика Британія (+9);



Нассау, Багамські Острови (+1);



Лос-Анджелес, США (+1).



10 найдешевших міст світу для експатів

Абуджа, Нігерія (-86);

Лагос, Нігерія (-178);



Ісламабад, Пакистан (+3);



Бішкек, Киргизстан (+1);



Карачі, Пакистан (+4);



Блантайр, Малаві (-23);



Душанбе, Таджикистан (+3);



Дурбан, Південна Африка (+1);



Віндхук, Намібія (+4);



Гавана, Куба (+8).



Все більше людей шукають способи зробити роботу якомога зручнішою, причому багато з них обирають віддалену роботу або шукають можливість працювати за коротким робочим тижнем.

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УНІАН За матеріалами:

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