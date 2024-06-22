Рейтинг міст світу за вартістю життя для експатів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг міст світу за вартістю життя для експатів

Світ
20
Рейтинг міст світу за вартістю життя для експатів
Рейтинг міст світу за вартістю життя для експатів
Найдорожчим містом для людей, які хочуть або змушені тимчасово змінити місце проживання заради роботи, другий рік поспіль обрано Гонконг. Водночас, найдешевшим назвали столицю Нігерії Абуджу.
Про це свідчать дані рейтингу, складеного Mercer Cost of Living Survey.
Читайте також
У цьому році на позиції в рейтингу вплинули такі чинники, як коливання інфляції та обмінного курсу, що безпосередньо впливають на заробітну плату та заощадження працівників, які працюють за кордоном.
При цьому підвищена економічна та геополітична нестабільність, а також локальні конфлікти та надзвичайні ситуації призвели до додаткових витрат у таких сферах, як житло, комунальні послуги, місцеві податки та освіта.
Крім того, у містах із вищим рейтингом (Гонконг, Сінгапур і Цюріх) такі чинники, як дорогий ринок житла, високі транспортні витрати та вища вартість товарів і послуг, сприяли підвищенню вартості життя.
Читайте також
І навпаки, в Ісламабаді, Лагосі та Абуджі нижча вартість життя міжнародних співробітників частково була зумовлена знеціненням місцевої валюти.
Загалом до рейтингу потрапили 226 міст по всьому світу.

ТОП-10 найдорожчих міст світу для експатів

  • Гонконг, спеціальний адміністративний район Китаю (0 зміни порівняно з минулим роком);
  • Сінгапур (0);
  • Цюрих, Швейцарія (0);
  • Женева, Швейцарія (0);
  • Базель, Швейцарія (0);
  • Берн, Швейцарія (+1);
  • Нью-Йорк, США (-1);
  • Лондон, Велика Британія (+9);
  • Нассау, Багамські Острови (+1);
  • Лос-Анджелес, США (+1).

10 найдешевших міст світу для експатів

  • Абуджа, Нігерія (-86);
  • Лагос, Нігерія (-178);
  • Ісламабад, Пакистан (+3);
  • Бішкек, Киргизстан (+1);
  • Карачі, Пакистан (+4);
  • Блантайр, Малаві (-23);
  • Душанбе, Таджикистан (+3);
  • Дурбан, Південна Африка (+1);
  • Віндхук, Намібія (+4);
  • Гавана, Куба (+8).
Все більше людей шукають способи зробити роботу якомога зручнішою, причому багато з них обирають віддалену роботу або шукають можливість працювати за коротким робочим тижнем.
Для тих, хто планує переїхати до будь-якої європейської країни у 2024 році, SchengenVisaInfo.com склав список найкращих напрямків ЄС, які ведуть шлях до збалансованого професійного життя та в яких застосовуються чотириденні робочі тижні.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.