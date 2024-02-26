Рейтинг галузей, у яких хочуть працювати українці (інфографіка) — Finance.ua

Рейтинг галузей, у яких хочуть працювати українці (інфографіка) Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Рейтинг галузей, у яких хочуть працювати українці (інфографіка)

«OLX Робота» провела внутрішнє дослідження, щоб визначити галузі з найвищим рівнем конкуренції серед кандидатів на роботу і встановити очікувану зарплатню в цих сферах.

З результатами платформа для пошуку роботи поділилася з Ain.Ua.

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Зазначається, що найвищий рівень конкуренції — у сфері «Будівництво/облицювальні роботи». У цій галузі на одне оголошення в середньому — 60 відгуків, а середня з.п. складає 26 858 гривень.

На другому місці — категорія «Початок кар'єри/Студенти», де кількість осіб, які претендують на одну вакансію, складає 57 відгуків. Середня зарплата — 17 866 гривень.

Інфографіка: OLX

Третю сходинку займає сфера «Реклама/дизайн/PR». На одне оголошення у цій галузі припадає 40 відгуків. Середня заробітна плата — 15 125 гривень.

Які галузі ще в переліку:

Клінінг, домашній персонал — 30 відгуків на одне оголошення. Середня з.п. — 12 680 грн;

Охорона, безпека — 30 відгуків. Середня з.п. — 15 634 грн;

Адміністративний персонал, HR, секретаріат — 28 відгуків. Середня з.п. — 18 501 грн;

Логістика, склад, доставка — 27 відгуків. Середня з.п. — 24 354 грн;

Виробництво, робітничі спеціальності - 24 відгуки. Середня з.п. — 20 215 грн;

Готельно-ресторанний бізнес, туризм — 20 відгуків. Середня з.п. — 16 224 грн;

Роздрібна торгівля, продажі, закупки — 19 відгуків. Середня з.п. — 16 696 грн.

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Нагадаємо, понад 1500 українських підприємств малого та середнього бізнесу отримають ваучери на суму до 2500 євро на розвиток бізнесу у рамках нової грантової програми UkraineReady4EU.

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