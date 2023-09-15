Реєстр призовників: дані яких відомств будуть у базі — Finance.ua

Реєстр призовників: дані яких відомств будуть у базі Сьогодні 20:40 — Казна та Політика

Реєстр призовників: дані яких відомств будуть у базі

В Україні наповнюють Єдиний державний реєстр призовників. Це дозволить військкоматам автоматично отримувати дані з низки державних реєстрів, зокрема, МВС, Мінфіну та МОЗ.

Про це повідомляє Міноборони

Міноборони хоче нівелювати бюрократичну складову, щоб зменшити кількість необов’язкових візитів українців у ТЦК та СП для отримання довідок чи дозволів.

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Одним з ключових процесів плану трансформації є наповнення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

На цьому етапі у Міноборони проводять роботу щодо організації інформаційної взаємодії між Реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) якими є державні органи, задля підвищення якості персональних даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів в Реєстрі.

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Наразі Міноборони веде роботу з визначення механізмів обміну інформацією з:

Міністерством фінансів;

Міністерством внутрішніх справ;

Міністерством освіти і науки;

Державною судовою адміністрацією.

Також Міноборони веде роботу з організації підписання спільних наказів з Міністерством охорони здоров’я, Пенсійним фондом, Офісом генпрокурора та іншими.

На наступних етапах планується організація робіт з підписання спільних наказів Міноборони про затвердження порядку електронної інформаційної взаємодії з Міністерством соціальної політики, Міністерством у справах ветеранів України та іншими.

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