Реєстр призовників: дані яких відомств будуть у базі — Finance.ua

Реєстр призовників: дані яких відомств будуть у базі
В Україні наповнюють Єдиний державний реєстр призовників. Це дозволить військкоматам автоматично отримувати дані з низки державних реєстрів, зокрема, МВС, Мінфіну та МОЗ.
Про це повідомляє Міноборони.
Міноборони хоче нівелювати бюрократичну складову, щоб зменшити кількість необов’язкових візитів українців у ТЦК та СП для отримання довідок чи дозволів.
Одним з ключових процесів плану трансформації є наповнення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
На цьому етапі у Міноборони проводять роботу щодо організації інформаційної взаємодії між Реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) якими є державні органи, задля підвищення якості персональних даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів в Реєстрі.
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Наразі Міноборони веде роботу з визначення механізмів обміну інформацією з:
- Міністерством фінансів;
- Міністерством внутрішніх справ;
- Міністерством освіти і науки;
- Державною судовою адміністрацією.
Також Міноборони веде роботу з організації підписання спільних наказів з Міністерством охорони здоров’я, Пенсійним фондом, Офісом генпрокурора та іншими.
На наступних етапах планується організація робіт з підписання спільних наказів Міноборони про затвердження порядку електронної інформаційної взаємодії з Міністерством соціальної політики, Міністерством у справах ветеранів України та іншими.
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