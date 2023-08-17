Нардепи пропонують змінити правила вручення повісток — Finance.ua

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Нардепи пропонують змінити правила вручення повісток

Казна та Політика
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Нардепи пропонують змінити правила вручення повісток
Нардепи пропонують змінити правила вручення повісток
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9566, який має на меті змінити порядок проведення мобілізації в Україні.
Зміни планують внести до ст. 38 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу».
Відповідно до змін, комунальникам та власникам будинків хочуть надати право вручати повістки військовозобовʼязаним чоловікам на законодавчому рівні.
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Також пропонується дозволити комунальникам та власникам будинків збирати інформацію про військовозобовʼязаних чоловіків, а також сприяти їх прибуттю за викликом до Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
«Законопроєктом запропоновані зміни до декількох законів — з метою підвищення мотивації до захисту Вітчизни, оптимізації мобілізаційної діяльності та сприяння зміцненню економіки, від стану якої залежить і обороноздатність», — йдеться в пояснювальній записці.

Довідка Finance.ua:

  • вручення повістки ще не означає, що військовозобов'язаного відразу відправлять на фронт. Існує 4 види повісток;
  • після запровадження нових правил військового обліку військовозобов'язаних українців, які перебувають за кордоном, почало цікавити питання, а чи можуть їм вручити повістку. Юрист пояснив, що консульським установам за кордоном не надали права роздавати повістки, тож вони цього не зможуть робити.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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