Чи можуть вручати повістки українцям за кордоном - відповідь юриста — Finance.ua
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Чи можуть вручати повістки українцям за кордоном - відповідь юриста

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Після запровадження нових правил військового обліку військовозобов'язаних українців, які перебувають за кордоном, почало цікавити питання, а чи можуть їм вручити повістку.
Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак наголосив, що консульським установам за кордоном не надали права роздавати повістки, тож вони цього не зможуть робити, повідомляє «24 канал».
Нагадаємо, з кінця 2022 року консульські установи мають інформувати українців призовного віку, які перебувають за кордоном, про мобілізацію в Україні; сприяти їхньому поверненню на Батьківщину під час воєнного стану; у 7-денний термін повідомляти про взяття або зняття з консульського обліку осіб призовного віку серед українців; вести військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.
«Представники дипломатичних установ, згідно з чинним законодавством, не можуть видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, що проживають за кордоном», — наголосив юрист.
Тобто нововведення щодо військового обліку лише розширюють географію вручення повісток на території України й не поширюються на дипломатичні установи за кордоном.

Нові правила військового обліку в Україні

Кабмін ухвалив новий порядок організації та ведення військового обліку в Україні, ним передбачено низку нововведень. Про це свідчить ухвалена 30 грудня 2022 року постанова під № 1487. Частина цих нововведень стосується інформування військовозобов'язаних українців за кордоном про проведення мобілізації в Україні.
Нагадаємо, після початку великої війни з 24 лютого 2022 року в Україні було запроваджено воєнний стан і мобілізацію. Наразі вони діють до 18 серпня 2023.
За матеріалами:
УНІАН
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