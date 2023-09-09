Які категорії чоловіків можуть отримати повістку повторно: хто входить в перелік — Finance.ua

Які категорії чоловіків можуть отримати повістку повторно: хто входить в перелік Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

В Україні воєнний стан та загальна мобілізація були продовжені до 15 листопада. Частина із військовозобов'язаних можуть повторно отримати повістки.

Про це пише «24 Канал».

Як зазначається, після повномасштабного вторгнення військовозобов'язані або добровільно прийшли в ТЦК, або отримали повістку. Вони пройшли ВЛК та отримали висновок: придатні чи ні до військової служби. Громадяни, які права на відстрочку не мають, можуть отримати на вулиці повістку повторно.

Уточнювати облікові дані в ТЦК необхідно впродовж семи днів після будь-яких змін. Проте не рідше, ніж раз на п’ять років.

Саме ж рішення ВЛК дійсно протягом року. Деякі види відстрочки надаються на певний термін ― для навчання на рік, потім треба надавати нову довідку, бронювання діє на шість місяців або поки існують відповідні підстави для установи.

Повістки можуть вручати повторно:

якщо ВЛК проходили більше як рік тому;

для перевірки облікових даних;

для перевірки даних про заброньованого працівника;

для перевірки обставин на відстрочку;

для мобілізації.

Водночас повістки будуть видаватися двом категоріям чоловіків:

«Це для людей, які з тих чи інших причин не з’явилися до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити дані — можливо змінився сімейний стан, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб», — зазначила речниця Черкаського ТЦК Аліна Кривошея.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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