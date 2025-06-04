Угоду про вантажні перевезення з Україною пропонують оновити і подовжити — Finance.ua
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Угоду про вантажні перевезення з Україною пропонують оновити і подовжити

Казна та Політика
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Угоду про вантажні перевезення з Україною пропонують оновити і подовжити
Угоду про вантажні перевезення з Україною пропонують оновити і подовжити
Комітет з транспорту та туризму Європейського парламенту підтримав продовження дії угоди між ЄС та Україною про вантажні автоперевезення до кінця 2025 року.
Про це йдеться на сайті Європарламенту.
Документ має на меті полегшити транспортування товарів в умовах війни. Угоду уклали в червні 2022 року як відповідь Євросоюзу на порушення транспортної логістики через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Євродепутати вважають її ефективною: вона дозволила українським і європейським перевізникам здійснювати транзит та роботу між територіями без потреби в окремих дозволах.
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У зв’язку з тим, що російська агресія триває і надалі шкодить українській транспортній інфраструктурі, комітет Європарламенту підтримав продовження дії угоди — 32 голосами «за», при шести «проти» та двох утриманнях.
Крім того, депутати підтримали оновлення угоди для усунення низки проблем, пов’язаних з її імплементацією. Зокрема, йдеться про вимогу для водіїв мати документи, що підтверджують право на міжнародні перевезення, а також спеціальну наліпку на лобовому склі, яка засвідчує, що рейс охоплений угодою.
Документ також передбачає захисний механізм — можливість тимчасово призупинити дію угоди в окремому регіоні, якщо місцевий ринок перевезень зазнає серйозних порушень.
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Після схвалення комітетом, оновлену угоду винесуть на розгляд Європейського парламенту на пленарному засіданні в червні. Документ вже діє тимчасово з червня 2024 року й має залишатися чинним до кінця 2025-го.
За даними Єврокомісії, угода сприяла постачанню в Україну пального та гуманітарної допомоги, а також експорту українських товарів, зокрема зерна, руди та сталі, до ЄС і за його межі. Обсяг автоперевезень на експорт з України зріс приблизно на дві третини, а імпорт з ЄС — на близько 300 тисяч тонн щомісяця.
За матеріалами:
suspilne.media
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