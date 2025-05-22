Єврокомісія ухвалила перехідні заходи на заміну «торговельному безвізу» з Україною з 6 червня — Finance.ua
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Єврокомісія ухвалила перехідні заходи на заміну «торговельному безвізу» з Україною з 6 червня

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Єврокомісія ухвалила перехідні заходи на заміну «торговельному безвізу» з Україною з 6 червня
Єврокомісія ухвалила перехідні заходи на заміну «торговельному безвізу» з Україною з 6 червня
Європейська комісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які вступлять в силу з 6 червня 2025 року після того, як завершиться термін дії автономних торговельних заходів для України, відомих як «торговельний безвіз».
Про це під час спілкування зі ЗМІ в Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі.
Речник Єврокомісії заявив, що ухвалено перехідні заходи, які набудуть чинності 6 червня на зміну «торговельному безвізу» з Україною.
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«Дійсно, нещодавно я отримав інформацію, що відповідний імплементаційний акт був прийнятий у відповідному комітеті, а отже, він набуде чинності. Наразі ми очікуємо, що це станеться 6 червня», — заявив Уйварі, відповідаючи на питання журналістів.
Він нагадав, що з 2022 року ЄС запровадив для України автономні торговельні заходи, які надали Україні пільгові умови для експорту до Європейського Союзу.
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«Тепер ми не шукаємо щорічного продовження цих заходів, ми шукаємо довгострокове рішення. Саме тому — зосереджуємося на ПВЗВТ, поглибленій та всеохоплюючій угоді про вільну торгівлю, яка існує між Європейським Союзом та Україною з 2016 року. Зараз тривають переговори щодо її перегляду, модернізації та актуалізації. Це наш довгостроковий фокус», — розповів речник Єврокомісії.
«Але як відповідальна установа, ми також повинні бути готові до можливих перехідних заходів, які нещодавно були затверджені у відповідному комітеті», — додав він.
За матеріалами:
Європейська правда
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