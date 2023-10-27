Renault анонсує нові моделі для ринків поза межами Європи — Finance.ua

Renault анонсує нові моделі для ринків поза межами Європи Сьогодні 03:42 — Технології&Авто

Renault анонсує нові моделі для ринків поза межами Європи

Нова модульна платформа Renault Group, яка є надзвичайно гнучкою та багатоенергетичною, призначена для чотирьох різних регіонів: Латинської Америки, Північної Африки, Туреччини та Індії. Платформа компактної модульної архітектури (CMA), призначена для сегментів D і E, заснована в Південній Кореї у партнерстві з Geely.

Результатом нової програми має бути подвоєння чистого доходу від кожного проданого автомобіля за межами Європи до 2027 року порівняно з 2019 роком.

Renault Niagara Concept ідеально втілює сучасний дух бренду для міжнародних ринків. Він анонсує наступне покоління моделей Renault, які будуть представлені за межами Європи до 2027 року. Усі вони матимуть ДНК Renault, але відповідатимуть потребам місцевих клієнтів.

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Kardian — перша з восьми серійних моделей, які будуть представлені в рамках нової експансії на закордонні ринки.

Як і в Європі, бренд збалансує свій міжнародний сегмент сегменту завдяки наступу п’яти нових продуктів сегментів C і D. Водночас він зміцнить свої позиції в сегменті В за допомогою Kardian, який наступного року вийде на ринок Латинської Америки та Марокко.

Зменшення викидів CO2 для майбутніх автомобілів також є важливою метою цього плану. Це буде досягнуто спочатку за допомогою гібридних силових агрегатів для майбутньої лінійки, а також із запровадженням електричних моделей E-Tech у кількох країнах за межами Європи, як-от Megane E-Tech Electric, який уже доступний у Бразилії та Туреччині. Таким чином, Renault прагне до 2027 року продати за межі Європи один автомобіль з трьох з електричною або гібридною версією.

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Щоб бути ще більш конкурентоспроможними та максимізувати синергію між глобальними регіонами, Renault адаптує свою пропозицію завдяки новій модульній платформі Renault Group із міжнародним масштабом. Ця платформа буде збиратися в чотирьох промислових регіонах: Латинській Америці, Туреччині, Марокко та Індії.

Джерела енергії та нові силові агрегати, спрямовані на підвищення ефективності щодо споживання та викидів CO2: ICE, flex Fuel (E100), LPG, удосконалений м’який гібрид (48 В) і повний гібрид, для переднього та повного приводу.

Надзвичайна універсальність цієї платформи дозволить пропонувати клієнтам дуже різні кузова та силуети.

Щоб продемонструвати різноманітність транспортних засобів, заснованих на цій новій платформі Renault Group, компанія показала Kardian, компактний позашляховик B-сегменту, і Niagara Concept, пікап із новою гібридною технологією повного приводу E‑Tech. Ця платформа матиме переваги від останнього покоління електричних та електронних архітектур, сумісних з усіма поточними правилами, а також з майбутніми.

Платформа CMA — Compact Modular Architecture — базується на партнерстві, яке Renault Group і Geely Holding Group підписали в 2022 році. Платформа використовуватиметься для високоякісних моделей сегментів D і E, з двома та повним приводом, і доступна в більшості випадків з гібридними силовими агрегатами. Ці транспортні засоби будуть розроблені інженерним центром, розташованим у Сеулі, і виготовлені на заводі в Пусані. Перший автомобіль Renault Korea Motors, розроблений на цій платформі, буде представлено в наступному році.

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Концепція Niagara створена для їзди в найекстремальніших умовах завдяки пластині передньої частини, надзвичайно високому кліренсу, довгоходовій підвісці та значним переднім і заднім кутам нахилу.

Niagara Concept вкрита камуфляжем, навіяним лініями та візерунками логотипу бренду. Кольори підкреслюють багатогранність автомобіля: зелені крапки символізують пригоди, жовті — символи спортивного автомобіля, світло-сірі — технічність і чорний фон — потужність.

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