Geely та Renault запускають спільне виробництво двигунів та гібридних технологій — Finance.ua

Geely та Renault запускають спільне виробництво двигунів та гібридних технологій Сьогодні 23:44 — Технології&Авто

Geely та Renault запускають спільне виробництво двигунів та гібридних технологій

Китайська компанія Geely Automobile Holdings та французький автовиробник Renault оголосили, що інвестують до 7 мільярдів євро у нове спільне підприємство для розробки бензинових двигунів і гібридних технологій для автомобілів.

Про це повідомляє Reuters

Спільне підприємство спрямоване на виробництво більш ефективних двигунів внутрішнього згоряння та гібридних систем у той час, коли основна увага автомобільної промисловості була зосереджена на переході на суто електричні транспортні засоби.

За словами Renault, у новій компанії працюватиме 19 000 людей на 17 заводах з виробництва двигунів і 5 науково-дослідних центрах.

Очікується, що на момент запуску він буде постачати двигуни багатьом промисловим клієнтам, включаючи Volvo, Proton, Nissan, Mitsubishi Motors і PUNCH Torino.

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У Renault додали, що спільне підприємство має на меті мати щорічну виробничу потужність до п’яти мільйонів двигунів внутрішнього згоряння, гібридних двигунів і трансмісій.

У березні Reuters повідомляв, що нове підприємство матиме 15 мільярдів євро.

Saudi Aramco, яка підписала лист про наміри з Renault і Geely у березні, оцінює стратегічні інвестиції в нову компанію. Раніше цього року джерела повідомили, що саудівський виробник нафти веде переговори про придбання частки до 20% у спільному підприємстві.

Останніми роками великі нафтові компанії працювали з автовиробниками над розробкою екологічно чистих видів палива та водневих двигунів. Але угода тут зробить Aramco першим великим виробником нафти, який інвестує в автомобільний бізнес.

Очікується, що спільне підприємство буде запущено в другій половині 2023 року.

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Українська правда За матеріалами:

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