Geely та Renault запускають спільне виробництво двигунів та гібридних технологій — Finance.ua
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Geely та Renault запускають спільне виробництво двигунів та гібридних технологій

Технології&Авто
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Geely та Renault запускають спільне виробництво двигунів та гібридних технологій
Geely та Renault запускають спільне виробництво двигунів та гібридних технологій
Китайська компанія Geely Automobile Holdings та французький автовиробник Renault оголосили, що інвестують до 7 мільярдів євро у нове спільне підприємство для розробки бензинових двигунів і гібридних технологій для автомобілів.
Про це повідомляє Reuters.
Спільне підприємство спрямоване на виробництво більш ефективних двигунів внутрішнього згоряння та гібридних систем у той час, коли основна увага автомобільної промисловості була зосереджена на переході на суто електричні транспортні засоби.
За словами Renault, у новій компанії працюватиме 19 000 людей на 17 заводах з виробництва двигунів і 5 науково-дослідних центрах.
Очікується, що на момент запуску він буде постачати двигуни багатьом промисловим клієнтам, включаючи Volvo, Proton, Nissan, Mitsubishi Motors і PUNCH Torino.
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У Renault додали, що спільне підприємство має на меті мати щорічну виробничу потужність до п’яти мільйонів двигунів внутрішнього згоряння, гібридних двигунів і трансмісій.
У березні Reuters повідомляв, що нове підприємство матиме 15 мільярдів євро.
Saudi Aramco, яка підписала лист про наміри з Renault і Geely у березні, оцінює стратегічні інвестиції в нову компанію. Раніше цього року джерела повідомили, що саудівський виробник нафти веде переговори про придбання частки до 20% у спільному підприємстві.
Останніми роками великі нафтові компанії працювали з автовиробниками над розробкою екологічно чистих видів палива та водневих двигунів. Але угода тут зробить Aramco першим великим виробником нафти, який інвестує в автомобільний бізнес.
Очікується, що спільне підприємство буде запущено в другій половині 2023 року.
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За матеріалами:
Українська правда
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