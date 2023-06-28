Geely і Volvo створили потужного і недорогого конкурента Subaru WRX (фото) — Finance.ua
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Geely і Volvo створили потужного і недорогого конкурента Subaru WRX (фото)

Технології&Авто
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Geely і Volvo створили потужного і недорогого конкурента Subaru WRX (фото)
Geely і Volvo створили потужного і недорогого конкурента Subaru WRX (фото), Фото: autohome.com.cn
Седан Lynk&Co 03 отримає нову заряджену версію. Спортивна модель від преміального підрозділу Geely вже пройшла сертифікацію і надійде в дрібносерійне виробництво до кінця року.
Перші подробиці моделі розкрили на сайті Autohome.
Нова модифікація прийде на зміну лімітованому Lynk&Co 03+ Cyan. По суті, перед нами — серійний варіант гоночного авто, що бере участь у кузовному чемпіонаті WTCC. Седан стане більш доступною (менше 40 000 доларів) альтернативою Subaru WRX.
У розробці моделі брали участь фахівці Volvo. Як відомо, седан Lynk&Co 03 побудований на платформі CMA від кросовера Volvo XC40.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
2,0-літровий бензиновий турбомотор Volvo розігнали до 350 к. с. і 420 Нм. У парі з ним працює 8-ступінчаста автоматична КПП, а привід у авто — повний. Також доопрацьовано підвіску і гальма, а масу авто знижено на 150 кг. Максимальна швидкість седана обмежена на позначці 250 км/год.
Від стандартного Lynk&Co 03 заряджений варіант відрізняється розширеними крилами, обвісом, заднім антикрилом і 18-дюймовими дисками. Салон оздобили алькантарою і встановили там спортивні крісла і кермо.

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