Renault готує бюджетне сімейне авто (фото) — Finance.ua

Renault готує бюджетне сімейне авто (фото) Сьогодні 00:23 — Технології&Авто

Renault готує бюджетне сімейне авто (фото), Фото: largus.fr

Опубліковано перші зображення нового універсала Dacia. Бюджетна модель С-класу від румунського підрозділу Renault Group з’явиться у 2026 році і буде побудована на базі подовженої платформи нового Duster.

Про це повідомляє сайт L’argus.

Нова Dacia отримала робочу назву C-Neo і заводський індекс К1320. Вона має замінити знятий з виробництва універсал Renault Megane і стати більш доступною альтернативою Opel Astra і Peugeot 308. Базова ціна становитиме близько 20 000 євро.

Універсал стане старшим братом Dacia Jogger з просторішим салоном і більшим багажником, а його довжина становитиме близько 4,6 м. Найближчим його родичем стане флагманський кросовер Dacia Bigster.

Фото: largus.fr

Дизайн Dacia C-Neo буде витриманий у новому фірмовому стилі. Судячи з рендерів, у зовнішньому вигляді пануватимуть грані, а фари з'єднають діодною смугою. Також є інформація про версію в кузові седан, однак вона поки що не підтверджена.

Усі версії моделі будуть гібридними. Базовий універсал Dacia оснастять 1,2-літровим бензиновим турбомотором із 48-вольтною «м'якою» установкою загальною потужністю 140 к.с. Очікують і версію із заводським ГБО.

Дорожчі модифікації отримають повноцінну гібридну установку з 1,8-літровою четвіркою і електромотором. Сумарна віддача становитиме 160 к.с. Не виключено, що цей варіант запропонують і з повним приводом.

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