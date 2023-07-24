Найдешевший електрокар Renault знімуть із конвеєра (фото) — Finance.ua

Найдешевший електрокар Renault знімуть із конвеєра (фото) Сьогодні 22:58 — Технології&Авто

Найдешевший електрокар Renault знімуть із конвеєра (фото)

Renault у вересні припинять виробництво моделі Twizzy. Нестандартний мініатюрний електромобіль протримався на конвеєрі цілих 11 років. Про це повідомляє німецьке видання Auto Motor und Sport, посилаючись на інформацію від джерел у Renault.

Twizzy — найдешевший електромобіль Renault, його ціна наразі становить від 11 400 до 12 100 євро. Проте попитом 2,3-метрова двомісна модель не користувалася — наразі продано всього 33 340 Renault Twizzy.

Найбільше авто придбали у Франції, Німеччині, Італії та Південній Кореї. Спочатку Renault Twizzy збирали в іспанському Вальядоліді, але в 2019 році виробництво перенесли в південнокорейський Пусан.

Електромобіль Renault Twizzy запропоновано у двох версіях — потужністю 10 і 17 к.с. Максимальна швидкість становить 45 і 80 км/год, відповідно, а запас ходу дорівнює 90−100 км.

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