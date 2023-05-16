Renault показала електрокросовер у ретро-стилі вартістю менше 30 000 євро (фото) — Finance.ua
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Renault показала електрокросовер у ретро-стилі вартістю менше 30 000 євро (фото)

Технології&Авто
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Renault показала електрокросовер у ретро-стилі вартістю менше 30 000 євро (фото)
Renault показала електрокросовер у ретро-стилі вартістю менше 30 000 євро (фото)
Опубліковано перші фото Renault 4Ever Trophy. Концептуальний електрокросовер презентують 22 травня на відкритті тенісного турніру «Ролан Гаррос». Про це повідомляє офіційний сайт Renault.
Електромобіль Renault — дещо змінена версія торішнього концепту 4Ever. Кросовер пофарбували у особливий відтінок блакитного кольору — такий був у знаменитого Renault 4 1962 року.
Крім того, на кузові з’явилися елементи яскраво-жовтого кольору — це натяк на тенісні м’ячі. Автомобіль зберігає пластиковий захисний обвіс, високий кліренс і позашляхові шини, а на даху встановлено багажник.
Renault показала електрокросовер у ретро-стилі вартістю менше 30 000 євро (фото)
Електромобілі Renault 4Ever — провісники нової бюджетної моделі вартістю менше 30 000 євро, що з’явиться у 2024 році. Серійний кросовер Renault 4 своїм дизайном повторюватиме однойменну модель 60-х років.
Новий Renault 4 буде збудований на платформі CMF-BEV, як і електромобіль Renault 5. Довжина кросовера складе близько 4,1−4,2 м.
Renault показала електрокросовер у ретро-стилі вартістю менше 30 000 євро (фото)
Концепт-кар Renault 4Ever Trophy оснащений 136-сильним двигуном і розганяється до 100 км/год за 9 с. Серійну модель запропонують у кількох варіантах, причому топова версія зможе проїхати близько 400 км без підзарядки.
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За матеріалами:
Фокус
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