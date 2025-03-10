Рекордна кількість американців претендує на громадянство Британії — FT
Кількість громадян США, котрі подали заявки на отримання громадянства Великої Британії, минулого року досягла рекордного рівня. Серед причин називають повернення Дональда Трампа до влади, а також податкові зміни у Великій Британії.
Про це повідомляє FT.
Згідно з даними МВС Британії, у 2024 році надійшло понад 6 100 заявок від американців — це найбільший показник за два десятиліття. Порівняно з 2023 роком кількість заяв зросла на 26%. Загалом на громадянство Великої Британії подали 251 000 осіб, що також є рекордом.
Особливо різкий сплеск спостерігався в останньому кварталі 2024 року, коли кількість заявок від громадян США зросла на 40% проти 2023 року, досягнувши 1 700.
Юристи зазначають, що серед основних чинників такого зростання — президентська кампанія та перемога Трампа на виборах, а також податкові реформи у Великій Британії, котрі спонукали деяких американців оформити британські паспорти.
Партнерка юридичної фірми Farrer & Co Елена Хінчин заявила, що політична ситуація в США суттєво вплинула на зростання інтересу до британського громадянства.
«Ми помітили значне зростання інтересу до громадянства серед американців ще на етапі передвиборчої кампанії, — значно більше, ніж під час першої каденції Трампа», — зазначила вона.
Хінчин додала, що скасування у Великій Британії податкового статусу громадянина країни також спонукало деяких заможних американців подавати заявки на громадянство, щоб зберегти можливість повернутися до країни у майбутньому.
«Багато заможних людей розглядають можливість виїзду з Британії через податкові зміни. Вони хочуть отримати громадянство зараз, щоб не втратити це право згодом», — пояснила юристка.
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За правилами, отримати британське громадянство можуть ті, хто прожив у країні не менше п’яти років або має батьків із британським громадянством. Також можуть подати заявку особи, котрі одружені з громадянином цієї країни і котрі прожили у Британії протягом трьох років.
Дані Міністерства внутрішніх справ свідчать, що кількість заявок від американців стабільно зростає з кінця 2022 року.
Директорка дослідницького центру Migration Observatory в Оксфорді Мадлен Сампшн зазначила, що минулого року американці стали «особливо зацікавлені» у британському громадянстві, хоча зазвичай на рішення про міграцію впливають різні особисті фактори.
«Для громадян безпечних країн політичні мотиви зазвичай не є головною причиною переїзду», — пояснила вона.
Проте Оно Окерега, директор юридичної фірми Immigration Advice Service, повідомив, що після виборів у США спостерігався різкий сплеск пошуків інформації про британське громадянство та візу. Він також зазначив, що зростання кількості заявок почалося ще кілька років тому і пов’язане з тим, що американці, котрі переїхали до Британії під час першого президентського терміну Трампа (2016−2020), стали відповідати вимогам для отримання громадянства.
Крім того, аналогічна тенденція спостерігається й в Ірландії, де кількість заявок від громадян Північної Америки з ірландським корінням зросла на 46%.
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