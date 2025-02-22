Три країни, де можна найшвидше отримати громадянство ЄС — Finance.ua
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Три країни, де можна найшвидше отримати громадянство ЄС

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Три країни, де можна найшвидше отримати громадянство ЄС
Три країни, де можна найшвидше отримати громадянство ЄС
Для тих, хто збирається переїхати жити за кордон, питання громадянства — більш ніж актуальне. У більшості країн ЄС громадянство не так-то просто швидко отримати. Процес можна прискорити, «купивши» його.
Про це розповідає видання «УНІАН».

У якій країні можна швидко отримати громадянство ЄС

Якщо говорити про те, де в Європі можна швидко отримати громадянство, то радять звернути увагу на Мальту. Ця країна має швидку програму для отримання громадянства в ЄС.
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Щоправда, коштуватиме це дуже недешево — громадянство можна «купити» в рамках «Мальтійської програми індивідуальних інвесторів».
Як швидко отримати громадянство іншої країни (Мальти):
  • щоб отримати громадянство за 3 роки, потрібно зробити внесок до державного фонду в розмірі 600 000 євро;
  • за 1 рік — такий самий внесок, але вже в розмірі 750 000 євро.
Крім цього, потрібно буде купити або взяти в оренду будинок/квартиру в країні та внести ще один благодійний внесок — 10 000 євро. Задоволення не з дешевих, але це зараз один із найшвидших варіантів серед країн ЄС.
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Ті, хто мають мальтійський паспорт, можуть безперешкодно відвідувати всі країни ЄС, а також мандрувати без візи у понад 180 країн світу.

У яких ще країнах можна отримати громадянство

Є й інші країни, де можна швидко отримати громадянство ЄС (відносно швидко) — це Португалія та Греція.
Тут працює програма «Золота віза» — теж через інвестиції, але вже дешевше. У Португалії громадянство можна отримати через 5 років, у Греції — через 7 років.
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Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні.
За словами Володимира Зеленського, прийняття закону про множинне громадянство стане ключовим кроком для сприяння поверненню українців на батьківщину.

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За матеріалами:
УНІАН
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