Три країни, де можна найшвидше отримати громадянство ЄС — Finance.ua

Три країни, де можна найшвидше отримати громадянство ЄС
Для тих, хто збирається переїхати жити за кордон, питання громадянства — більш ніж актуальне. У більшості країн ЄС громадянство не так-то просто швидко отримати. Процес можна прискорити, «купивши» його.
Про це розповідає видання «УНІАН».
У якій країні можна швидко отримати громадянство ЄС
Якщо говорити про те, де в Європі можна швидко отримати громадянство, то радять звернути увагу на Мальту. Ця країна має швидку програму для отримання громадянства в ЄС.
Щоправда, коштуватиме це дуже недешево — громадянство можна «купити» в рамках «Мальтійської програми індивідуальних інвесторів».
Як швидко отримати громадянство іншої країни (Мальти):
- щоб отримати громадянство за 3 роки, потрібно зробити внесок до державного фонду в розмірі 600 000 євро;
- за 1 рік — такий самий внесок, але вже в розмірі 750 000 євро.
Крім цього, потрібно буде купити або взяти в оренду будинок/квартиру в країні та внести ще один благодійний внесок — 10 000 євро. Задоволення не з дешевих, але це зараз один із найшвидших варіантів серед країн ЄС.
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Ті, хто мають мальтійський паспорт, можуть безперешкодно відвідувати всі країни ЄС, а також мандрувати без візи у понад 180 країн світу.
У яких ще країнах можна отримати громадянство
Є й інші країни, де можна швидко отримати громадянство ЄС (відносно швидко) — це Португалія та Греція.
Тут працює програма «Золота віза» — теж через інвестиції, але вже дешевше. У Португалії громадянство можна отримати через 5 років, у Греції — через 7 років.
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