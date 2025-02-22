Три країни, де можна найшвидше отримати громадянство ЄС — Finance.ua

Три країни, де можна найшвидше отримати громадянство ЄС Сьогодні 15:11 — Світ

Три країни, де можна найшвидше отримати громадянство ЄС

Для тих, хто збирається переїхати жити за кордон, питання громадянства — більш ніж актуальне. У більшості країн ЄС громадянство не так-то просто швидко отримати. Процес можна прискорити, «купивши» його.

Про це розповідає видання «УНІАН».



У якій країні можна швидко отримати громадянство ЄС

Якщо говорити про те, де в Європі можна швидко отримати громадянство, то радять звернути увагу на Мальту. Ця країна має швидку програму для отримання громадянства в ЄС.

Читайте також Які країни дають громадянство при народженні дитини (інфографіка)

Щоправда, коштуватиме це дуже недешево — громадянство можна «купити» в рамках «Мальтійської програми індивідуальних інвесторів».

Як швидко отримати громадянство іншої країни (Мальти):

щоб отримати громадянство за 3 роки , потрібно зробити внесок до державного фонду в розмірі 600 000 євро;

, потрібно зробити внесок до державного фонду в розмірі 600 000 євро; за 1 рік — такий самий внесок, але вже в розмірі 750 000 євро.

Крім цього, потрібно буде купити або взяти в оренду будинок/квартиру в країні та внести ще один благодійний внесок — 10 000 євро. Задоволення не з дешевих, але це зараз один із найшвидших варіантів серед країн ЄС.

Читайте також Португалія планує спростити набуття громадянства

Ті, хто мають мальтійський паспорт, можуть безперешкодно відвідувати всі країни ЄС, а також мандрувати без візи у понад 180 країн світу.

У яких ще країнах можна отримати громадянство

Є й інші країни, де можна швидко отримати громадянство ЄС (відносно швидко) — це Португалія та Греція.

Тут працює програма «Золота віза» — теж через інвестиції, але вже дешевше. У Португалії громадянство можна отримати через 5 років, у Греції — через 7 років.

Читайте також Дружинам і чоловікам військових спростять отримання громадянства: Зеленський підписав закон

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні.

За словами Володимира Зеленського, прийняття закону про множинне громадянство стане ключовим кроком для сприяння поверненню українців на батьківщину.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.