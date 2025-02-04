Дружинам і чоловікам військових спростять отримання громадянства: Зеленський підписав закон — Finance.ua

Дружинам і чоловікам військових спростять отримання громадянства: Зеленський підписав закон Сьогодні 11:43 — Казна та Політика

Дружинам і чоловікам військових спростять отримання громадянства: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12 032, який спрощує отримання українського громадянства для дружин або чоловіків військових.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт пропонує надати дружинам і чоловікам військовослужбовців України право подати декларацію про відмову від іноземного громадянства при набутті українського громадянства.

Аналогічне право отримають чоловіки та дружини громадян України, які загинули під час виконання службових обов’язків.

Також законопроєкт передбачає:

встановлення квоти для возз’єднання сім’ї: встановлено квоти імміграції для іноземців, які приїжджають до України для возз’єднання з військовослужбовцями;

поновлення громадянства: другий із подружжя іноземців, які захищали Україну, зможе поновити українське громадянство.

У пояснювальній записці йдеться, що цей законопроєкт сприятиме реалізації права на громадянство для подружжя захисників України.

Нагадаємо, на думку Зеленського, прийняття закону про множинне громадянство стане ключовим кроком для сприяння поверненню українців на батьківщину.

У 2024 році громадянство України отримали 7 883 особи за народженням або територіальним походженням, а також 60 осіб — на підставі Указу президента України.

Телеканал 24 За матеріалами:

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