Рекорд продажів електромобілів в Україні: які електрокари купують українці — Finance.ua

Рекорд продажів електромобілів в Україні: які електрокари купують українці Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Рекорд продажів електромобілів в Україні: які електрокари купують українці

Традиційно кожен наступний місяць приносить рекорд продажів електромобілів в Україні. У вересні уклали понад 6 тисяч угод купівлі-продажу «електричок» — наразі це максимальний показник за всю історію українського авторинку.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Динаміка ринку

Більш ніж половину електромобілів (57,6%, 3 526 шт.) привезли вживаними з-за кордону. Ввезенню легкових машин сприяє «нульова» ставка розмитнення.

На внутрішньому ринку уклали 29,8% від загальної кількості угод купівлі-продажу автомобілів з електричним двигуном (1 821 шт.).

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Новими купили 12,6% електричних машин (771 шт.). Це також виявилося максимальним показником у цьому сегменті ринку.

Станом на кінець вересня 2023 року загальний парк автомобільної техніки з електричним двигуном складає 72 435 штук, зареєстрованих в Україні (за винятком знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон): 70 316 легкових, 2 114 вантажних та 5 автобусів.

ТОП найпопулярніших електромобілів на внутрішньому ринку

Перше місце на внутрішньому ринку, з великим відривом від найближчих конкурентів, займає Nissan Leaf. У вересні щодо таких уклали 442 угоди купівлі-продажу. Очолює рейтинг ця модель уже кілька років поспіль.

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На друге місце піднявся Volkswagen E-Golf (192 шт.), потіснивши на третє місце найбюджетнішу серед модельного ряду Tesla — Model 3, щодо якої уклали 178 угод.

Nissan Leaf — 442 шт. Volkswagen Golf — 192 шт. Tesla Model 3 — 178 шт. Tesla Model S — 97 шт. Volkswagen ID.4 — 94 шт. Renault Zoe — 73 шт. Tesla Model Y — 56 шт. Audi E-Tron — 51 шт. BMW i3 — 51 шт. Hyundai Ioniq — 37 шт.

ТОП імпортованих вживаних електромобілів

Як і на внутрішньому ринку, в сегменті «свіжопригнаних» електромобілів першість у вересні зберіг Nissal Leaf (588 шт.).

На другому місці залишається Volkswagen E-Golf (432 шт.), інтерес до котрого зростає. Третю сходинку зайняла бюджетна Tesla Model 3 (403 шт.), а на четвертій залишилася Tesla Model Y (251 шт.). Замикає п’ятірку Renault Zoe (194 шт.).

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Таким чином, перша п’ятірка найпопулярніших вживаних електромобілів з-за кордону залишилася такою ж у порівнянні з попереднім місяцем, зросла лише їх кількість.

Nissan Leaf — 588 шт. Volkswagen Golf — 432 шт. Tesla Model 3 — 403 шт. Tesla Model Y — 251 шт. Renault Zoe — 194 шт. Tesla Model S — 182 шт. Volkswagen ID.4 — 175 шт. Audi E-Tron — 129 шт. BMW i3 — 88 шт. Hyundai Ioniq — 81 шт.

Топ нових електромобілів

Перше місце за підсумками вересня залишається за Volkswagen ID.4 (344 шт.), проте усі ці моделі виготовлені в Китаї для місцевого ринку, та імпортовані неофіційними дилерами бренду в Україні. Така ж ситуація з Volkswagen ID.6, котрих вперше зареєстрували у вересні 69 штук, що дозволило йому зайняти друге місце.

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Ну третьому місці залишається Toyota bZ4X — таких зареєстрували 50 шт. Четверту сходинку посіла Honda e: NP1 (27 шт.), а п’яту, як і минулого місяця — Honda e: NS1 (22 шт.).

Volkswagen ID.4 — 344 шт. Volkswagen ID.6 — 69 шт. Toyota bZ4X — 50 шт. Honda e: NP1 — 27 шт. Honda e: NS1 — 22 шт. BYD Yuan Plus — 19 шт. BMW iX — 15 шт. Audi Q4 — 15 шт. Hyundai Ioniq 6 — 13 шт. Zeekr 001 — 12 шт.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

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