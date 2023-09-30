Названо найкращі нові електромобілі 2023 року та їхні головні особливості (фото) — Finance.ua

Названо найкращі нові електромобілі 2023 року та їхні головні особливості (фото) Сьогодні 21:01 — Технології&Авто

Британські експерти назвали найкращі електромобілі 2023 року. Вони виділили головні особливості кожної з представлених моделей. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.

У наш час багато автовиробників пропонують електрокари, тому вибрати відповідний автомобіль важко. Експерти вирішили спростити це завдання.

До рейтингу увійшли 10 електромобілів, які можна купити новими у 2023 році. Експерти визначили, у чому кожна модель краща за конкурентів.

Топ-10 нових найкращих електромобілів 2023 року:

10. Cupra Born

Головна особливість: азартна керованість.

Попри те, що Cupra Born поділяє платформу з Volkswagen ID.3, ці дві моделі сильно відрізняються за відчуттями від водіння. Іспанський електромобіль має приємнішу керованість, а також пропонує великий запас ходу.

9. Fisker Ocean

Головна особливість: великий запас ходу.

Fisker є новим гравцем на ринку електромобілів, але їхній кросовер Ocean уже довів, що йому є що запропонувати покупцям. Електрокросовер оснащений акумуляторною батареєю місткістю 106 кВт⋅год, завдяки чому запас ходу становить 708 км на одному заряді.

8. Hyundai Ioniq 5

Головна особливість: стильний дизайн.

Hyundai Ioniq 5 може поступатися конкурентам за запасом ходу або доступності, але це один із найстильніших електромобілів, які доступні в продажу. Електрокросовер поєднує в собі елементи ретродизайну та футуристичності, що виділяє його на тлі інших моделей.

7. Mercedes-Benz EQS

Головна особливість: інноваційні технології.

Mercedes-Benz EQS пропонує передові технології та багате оснащення. Всередині є три величезні дисплеї, які в сукупності з контурним підсвічуванням перетворюють інтер'єр на подобу космічного корабля з фантастичних фільмів.

6. Mercedes-Benz EQS SUV

Головна особливість: високий рівень комфорту.

Далеко не всі електромобілі можуть зрівнятися з Mercedes-Benz EQS SUV за плавністю ходу. Цей електрокросовер має чудову шумоізоляцію та комфортну підвіску, яка відмінно реагує на будь-які нерівності.

5. MG 4

Головна особливість: доступність.

Багато водіїв ще не готові купувати електромобілі через їхню високу вартість, але MG 4 є винятком. Попри бюджетний цінник цей електрокар пропонує великий запас ходу й багате оснащення.

4. Porsche Taycan

Головна особливість: швидке заряджання.

Якщо вам потрібен швидкий електромобіль, зарядка якого не займає вічність, то Porsche Taycan може стати чудовим вибором. Ця модель доступна в кузовах седан і універсал, а також може поповнити заряд батареї з 5% до 80% всього за 22,5 хвилини.

3. Rolls-Royce Spectre

Головна особливість: високий рівень розкоші.

Rolls-Royce давно є еталоном серед розкішних автомобілів, і перший електромобіль бренду не є винятком. Spectre завдяки використанню електричної установки став ще тихішим за моделі з ДВЗ, а також отримав найякісніші матеріали для інтер'єру.

2. Tesla Model S Plaid

Головна особливість: швидкий розгін.

Коли Tesla Model S Plaid тільки вийшла на ринок, багато водіїв скептично поставилися до ідеї зарядженого електромобіля. Проте ця модель довела, що може скласти конкуренцію навіть найшвидшим суперкарам у світі.

1. Volkswagen ID. Buzz

Головна особливість: високий рівень практичності.

Попри високу вартість Volkswagen ID. Buzz здатний запропонувати багато чого для покупця. Це дуже практичний електричний мінівен, усередині якого є багато місця для п’яти осіб.

Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.