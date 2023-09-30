Названо найкращі нові електромобілі 2023 року та їхні головні особливості (фото) — Finance.ua

Названо найкращі нові електромобілі 2023 року та їхні головні особливості (фото)
Британські експерти назвали найкращі електромобілі 2023 року. Вони виділили головні особливості кожної з представлених моделей. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.
У наш час багато автовиробників пропонують електрокари, тому вибрати відповідний автомобіль важко. Експерти вирішили спростити це завдання.
До рейтингу увійшли 10 електромобілів, які можна купити новими у 2023 році. Експерти визначили, у чому кожна модель краща за конкурентів.
Топ-10 нових найкращих електромобілів 2023 року:
10. Cupra Born
Головна особливість: азартна керованість.
Попри те, що Cupra Born поділяє платформу з Volkswagen ID.3, ці дві моделі сильно відрізняються за відчуттями від водіння. Іспанський електромобіль має приємнішу керованість, а також пропонує великий запас ходу.
9. Fisker Ocean
Головна особливість: великий запас ходу.
Fisker є новим гравцем на ринку електромобілів, але їхній кросовер Ocean уже довів, що йому є що запропонувати покупцям. Електрокросовер оснащений акумуляторною батареєю місткістю 106 кВт⋅год, завдяки чому запас ходу становить 708 км на одному заряді.
8. Hyundai Ioniq 5
Головна особливість: стильний дизайн.
Hyundai Ioniq 5 може поступатися конкурентам за запасом ходу або доступності, але це один із найстильніших електромобілів, які доступні в продажу. Електрокросовер поєднує в собі елементи ретродизайну та футуристичності, що виділяє його на тлі інших моделей.
7. Mercedes-Benz EQS
Головна особливість: інноваційні технології.
Mercedes-Benz EQS пропонує передові технології та багате оснащення. Всередині є три величезні дисплеї, які в сукупності з контурним підсвічуванням перетворюють інтер'єр на подобу космічного корабля з фантастичних фільмів.
6. Mercedes-Benz EQS SUV
Головна особливість: високий рівень комфорту.
Далеко не всі електромобілі можуть зрівнятися з Mercedes-Benz EQS SUV за плавністю ходу. Цей електрокросовер має чудову шумоізоляцію та комфортну підвіску, яка відмінно реагує на будь-які нерівності.
5. MG 4
Головна особливість: доступність.
Багато водіїв ще не готові купувати електромобілі через їхню високу вартість, але MG 4 є винятком. Попри бюджетний цінник цей електрокар пропонує великий запас ходу й багате оснащення.
4. Porsche Taycan
Головна особливість: швидке заряджання.
Якщо вам потрібен швидкий електромобіль, зарядка якого не займає вічність, то Porsche Taycan може стати чудовим вибором. Ця модель доступна в кузовах седан і універсал, а також може поповнити заряд батареї з 5% до 80% всього за 22,5 хвилини.
3. Rolls-Royce Spectre
Головна особливість: високий рівень розкоші.
Rolls-Royce давно є еталоном серед розкішних автомобілів, і перший електромобіль бренду не є винятком. Spectre завдяки використанню електричної установки став ще тихішим за моделі з ДВЗ, а також отримав найякісніші матеріали для інтер'єру.
2. Tesla Model S Plaid
Головна особливість: швидкий розгін.
Коли Tesla Model S Plaid тільки вийшла на ринок, багато водіїв скептично поставилися до ідеї зарядженого електромобіля. Проте ця модель довела, що може скласти конкуренцію навіть найшвидшим суперкарам у світі.
1. Volkswagen ID. Buzz
Головна особливість: високий рівень практичності.
Попри високу вартість Volkswagen ID. Buzz здатний запропонувати багато чого для покупця. Це дуже практичний електричний мінівен, усередині якого є багато місця для п’яти осіб.
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