У Китаї назвали найнадійніші електрокари — Finance.ua

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У Китаї назвали найнадійніші електрокари

Технології&Авто
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У Китаї назвали найнадійніші електрокари
У Китаї назвали найнадійніші електрокари
У першій половині 2023 року електромобілі Voyah стали взірцем надійності на величезному китайському ринку.
Цю відзнаку вони отримали за результатами всебічної експертизи, організованої Китайською мережею автомобільної якості, яка стала першопрохідцем у спробах Китаю відстежувати скарги споживачів, пов’язані з якістю автомобілів.
В оцінці взяли участь 34 бренди електромобілів, кожен з яких представив свій різноманітний модельний ряд. В результаті лише 23 з цих претендентів змогли перевершити еталон, продемонструвавши бездоганну прихильність до досконалості та надійності продукції, в той час як інші 11 брендів опинилися в нижніх ешелонах рейтингу.
У Китаї назвали найнадійніші електрокари
Оцінка проводилася за п’ятьма окремими критеріями: відстеження частоти скарг і звернень до сервісного центру через збої в роботі, ретельна перевірка точності збірки і довговічності складових частин, вузлів та інтегрованих систем, визначення рівня безпеки, а також оцінка схильності до дефектів при щоденному використанні, що вимагає своєчасного технічного обслуговування.
На вершині рейтингу — марка електромобілів преміум-класу Voyah, яка отримала найменше нарікань від вимогливих автовласників, набравши 123 бали.
У Китаї назвали найнадійніші електрокари
Забезпечивши собі друге місце, електромобілі Arcfox відстали від лідера на 15 пунктів.
Smart посів третю сходинку в рейтингу надійності, замикаючи трійку лідерів серед виробників надійних електромобілів, яких впритул переслідують Aion і Hycan.
Не важливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об'єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
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