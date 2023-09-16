У Китаї назвали найнадійніші електрокари — Finance.ua

У Китаї назвали найнадійніші електрокари Сьогодні 23:13 — Технології&Авто

У Китаї назвали найнадійніші електрокари

У першій половині 2023 року електромобілі Voyah стали взірцем надійності на величезному китайському ринку.

Цю відзнаку вони отримали за результатами всебічної експертизи, організованої Китайською мережею автомобільної якості, яка стала першопрохідцем у спробах Китаю відстежувати скарги споживачів, пов’язані з якістю автомобілів.

В оцінці взяли участь 34 бренди електромобілів, кожен з яких представив свій різноманітний модельний ряд. В результаті лише 23 з цих претендентів змогли перевершити еталон, продемонструвавши бездоганну прихильність до досконалості та надійності продукції, в той час як інші 11 брендів опинилися в нижніх ешелонах рейтингу.

Оцінка проводилася за п’ятьма окремими критеріями: відстеження частоти скарг і звернень до сервісного центру через збої в роботі, ретельна перевірка точності збірки і довговічності складових частин, вузлів та інтегрованих систем, визначення рівня безпеки, а також оцінка схильності до дефектів при щоденному використанні, що вимагає своєчасного технічного обслуговування.

На вершині рейтингу — марка електромобілів преміум-класу Voyah, яка отримала найменше нарікань від вимогливих автовласників, набравши 123 бали.

Забезпечивши собі друге місце, електромобілі Arcfox відстали від лідера на 15 пунктів.

Smart посів третю сходинку в рейтингу надійності, замикаючи трійку лідерів серед виробників надійних електромобілів, яких впритул переслідують Aion і Hycan.

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Avtosota За матеріалами:

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