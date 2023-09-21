Скільки електромобілів Tesla зареєстровано в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки електромобілів Tesla зареєстровано в Україні

Технології&Авто
952
Скільки електромобілів Tesla зареєстровано в Україні
Скільки електромобілів Tesla зареєстровано в Україні
Компанія Tesla оголосила про випуск 5-мільйонного автомобіля. На те, щоб досягти цієї позначки, автовиробнику знадобилося 15 років — серійне складання електромобілів було запущено ще в 2008 році. Проте останній 1 мільйон машин компанія зробила приблизно за пів року.
Про подолання порога 4 мільйони складання електромобілів Tesla оголосила 1 березня цього року. Таким чином, в середньому за останні місяці Tesla випускала приблизно 3,4 автомобіля щохвилини.
Читайте також
5-мільйонним електромобілем стала оновлена Tesla Model 3. Наразі виробництвом модернізованої версії цієї моделі зайнятий лише шанхайський завод Tesla, який пережив для запуску її випуску деяку модернізацію. Крім Шанхаю, компанія має в своєму розпорядженні Гігафабрику в Німеччині і три заводи в США.
Всього за підсумками поточного року Tesla розраховує випустити не менше 1,8 млн електромобілів, таким чином стримуючи обіцянку в середньостроковій перспективі збільшувати обсяги випуску продукції в середньому на 50% на рік.
Читайте також
За даними AUTO-Consulting, в Україні станом на вересень 2023 року зареєстровано 10,5 тис. електромобілів Tesla. При чому, тільки з початку року український автопарк поповнився майже 4 тис. нових та вживаних автомобілів Tesla. Відмітимо, що Tesla Model 3 наразі найпопулярніша модель бренду в нашій країні (40% від всього парку бренду).
У Tesla розраховують, що до кінця десятиліття тираж електромобілів досягне позначки 20 мільйонів. Приблизно 4 мільйони з них складе поки що не представлена найдоступніша модель бренду, відома під робочою назвою Model 2.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.