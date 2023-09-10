Стало відомо, скільки Tesla заробляє на одному електромобілі — Finance.ua

Стало відомо, скільки Tesla заробляє на одному електромобілі 10.09.2023, 02:11 — Фондовий ринок

Стало відомо, скільки Tesla заробляє на одному електромобілі

Нещодавнє коригування цін Tesla вплинуло не лише на автомобільну промисловість, але й на економіку та соціологію. Аналітики та науковці старанно досліджують мотиви, що стоять за рішенням цього великого виробника знизити вартість своїх автомобілів.

Інтрига зниження цін Tesla

Коливання цін на автомобілі та прибутковість виробників мають величезне економічне значення, слугуючи життєво важливими індикаторами фінансового добробуту їхньої цільової клієнтської бази.

Компанія Tesla довгий час стояла осторонь від таких оцінок, обслуговуючи переважно вузькопрофільну клієнтуру. Однак 2023 рік приніс тектонічний зсув у цій парадигмі. Tesla почала поступово перетворюватися на мейнстрімного автовиробника, звертаючись до ширшої аудиторії в окремих регіонах по всьому світу.

Тому нещодавнє зниження цін має глибокі наслідки для потенційних покупців автомобілів. Аналітики стверджують, що Tesla застосовує виважену стратегію, щоб підірвати своїх конкурентів, використовуючи для цього економічну невизначеність.

Отже, автомобільний ландшафт готовий до швидкого переходу до електромобілів інших виробників. Прикметно, що Tesla під керівництвом Ілона Маска виявилася в змозі реалізувати цю амбітну стратегію, навіть ціною значних витрат.

Прибуток Tesla на один електромобіль

Згідно з даними, ретельно зібраними агентством Reuters, у 2023 році Tesla отримала валовий прибуток у розмірі $15 653 від продажу одного електромобіля, а чистий прибуток після податкових відрахувань склав $9 574.

Якщо екстраполювати на значний обсяг проданих одиниць, це означає приголомшливий сукупний прибуток. Для порівняння, виробники товарів повсякденного вжитку, таких як телефони та телевізори, можуть лише мріяти про такі прибутки. На противагу цьому, прибутки найбільших автовиробників у другому кварталі 2023 року демонструють зовсім іншу картину:

General Motors, другий за величиною автовиробник, отримав скромні $2,150 прибутку на автомобіль. Навіть якщо з цього списку виключити кілька європейських та азійських брендів, прірва в прибутковості залишається помітною. Примітно, що маржа прибутку Hyundai на американському ринку становить порівняно мізерні $927, тоді як Ford бореться зі збитками.

Отже, Tesla є єдиною компанією, яка може похвалитися такою вражаючою прибутковістю. Обґрунтування її зниження цін стає очевидним у світлі унікальної можливості перетворитися на виробника автомобілів, доступних для ширшого кола споживачів.

Avtosota За матеріалами:

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