Tesla представила дві нові дешевші версії Model S і X — Finance.ua

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Tesla представила дві нові дешевші версії Model S і X

Технології&Авто
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Tesla представила дві нові дешевші версії Model S і X
Tesla представила дві нові дешевші версії Model S і X
Компанія Tesla представила у США дві дешевші версії свого седана Model S і позашляховика Model X, проте з меншим запасом ходу, таким чином продовжуючи зосереджуватися на зниженні витрат заради збільшення продажів.
Про це повідомляє Reuters.
Нові Model S і X коштуватимуть 78 490 і 88 490 доларів США відповідно, що приблизно на 10% дешевше, ніж попередні бюджетні моделі. Вони будуть доступні для доставки починаючи з вересня-жовтня цього року.
Найнижча ціна на автомобілі стосується електрокарів з «перлинно-білим» екстер'єром і повністю чорним салоном, інші кольори коштуватимуть дорожче.
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Зазначається, що новий седан Model S має запас ходу до 515 км, що менше, ніж у попередніх версіях із запасом ходу до 652 км.
Новий позашляховик Model X має запас ходу до 433 км, що менше, ніж у попередніх версіях із запасом ходу до 560 км.
Автовиробник з Остіна, штат Техас, знизив ціни в США, Китаї та на інших ринках з кінця минулого року та запропонував інші стимули для зменшення своїх запасів, намагаючись захиститися від конкуренції та економічної невизначеності.

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За матеріалами:
Укрінформ
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