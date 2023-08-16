Tesla представила дві нові дешевші версії Model S і X — Finance.ua

Tesla представила дві нові дешевші версії Model S і X 16.08.2023, 02:13 — Технології&Авто

Tesla представила дві нові дешевші версії Model S і X

Компанія Tesla представила у США дві дешевші версії свого седана Model S і позашляховика Model X, проте з меншим запасом ходу, таким чином продовжуючи зосереджуватися на зниженні витрат заради збільшення продажів.

Про це повідомляє Reuters.

Нові Model S і X коштуватимуть 78 490 і 88 490 доларів США відповідно, що приблизно на 10% дешевше, ніж попередні бюджетні моделі. Вони будуть доступні для доставки починаючи з вересня-жовтня цього року.

Найнижча ціна на автомобілі стосується електрокарів з «перлинно-білим» екстер'єром і повністю чорним салоном, інші кольори коштуватимуть дорожче.

Читайте також Tesla знижує ціни в Китаї на деякі версії Model Y

Зазначається, що новий седан Model S має запас ходу до 515 км, що менше, ніж у попередніх версіях із запасом ходу до 652 км.

Новий позашляховик Model X має запас ходу до 433 км, що менше, ніж у попередніх версіях із запасом ходу до 560 км.

Автовиробник з Остіна, штат Техас, знизив ціни в США, Китаї та на інших ринках з кінця минулого року та запропонував інші стимули для зменшення своїх запасів, намагаючись захиститися від конкуренції та економічної невизначеності.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.