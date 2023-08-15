Tesla знижує ціни в Китаї на деякі версії Model Y — Finance.ua

Tesla знижує ціни в Китаї на деякі версії Model Y 15.08.2023, 01:40 — Технології&Авто

Tesla знижує ціни в Китаї на деякі версії Model Y

Компанія Tesla Inc. знизила ціни в Китаї на свої моделі Model Y з 14 серпня на 14 000 юанів ($1 934,58).

Про це повідомило агентство Reuters.

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Стало відомо, що автоконцерн знизив стартові ціни на обидві моделі на 14 000 юанів ($1 934,58). Стартова ціна Model Y Long Range знизилася на 4,5% до 299 900 юанів, а стартова ціна Model Y Performance тепер становить 349 900 юанів, що на 3,8% нижче.

У тому ж повідомленні Tesla також заявила, що запропонує страхові субсидії в Китаї в розмірі 8 000 юанів для покупців Model 3, які придбають задньопривідні версії Model 3 в період з 14 серпня по 30 вересня.

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