Tesla знижує ціни в Китаї на деякі версії Model Y — Finance.ua

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Tesla знижує ціни в Китаї на деякі версії Model Y

Технології&Авто
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Tesla знижує ціни в Китаї на деякі версії Model Y
Tesla знижує ціни в Китаї на деякі версії Model Y
Компанія Tesla Inc. знизила ціни в Китаї на свої моделі Model Y з 14 серпня на 14 000 юанів ($1 934,58).
Про це повідомило агентство Reuters.
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Стало відомо, що автоконцерн знизив стартові ціни на обидві моделі на 14 000 юанів ($1 934,58). Стартова ціна Model Y Long Range знизилася на 4,5% до 299 900 юанів, а стартова ціна Model Y Performance тепер становить 349 900 юанів, що на 3,8% нижче.
У тому ж повідомленні Tesla також заявила, що запропонує страхові субсидії в Китаї в розмірі 8 000 юанів для покупців Model 3, які придбають задньопривідні версії Model 3 в період з 14 серпня по 30 вересня.

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За матеріалами:
Espreso.tv
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