Tesla звинуватили у навмисному завищенні запасу ходу своїх електромобілів при повній зарядці — Finance.ua

Tesla звинуватили у навмисному завищенні запасу ходу своїх електромобілів при повній зарядці Сьогодні 04:11 — Технології&Авто

Tesla звинуватили у навмисному завищенні запасу ходу своїх електромобілів при повній зарядці

За даними Reuters, Tesla під керівництвом генерального директора Ілона Маска здійснила «навмисне завищення» оцінок запасу ходу своїх електромобілів.

Анонімне джерело повідомило, що близько десяти років тому автовиробник почав використовувати алгоритми, які завищували прогнози при повній зарядці. Потім, коли автомобіль досягає рівня заряду 50%, цифри стають трохи більш реалістичними. Завдяки цьому у водіїв більше шансів уникнути повного розряду далеко від зарядної станції. Цьому також сприяє 15-мильний (24 км) буфер, що дозволяє автомобілю продовжувати рух, коли батарея розряджається.

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«Ілон хотів показати хороші показники дальності при повній зарядці», — заявило джерело.

Також повідомляється, що минулого літа Tesla створила спеціальну «групу відволікання уваги», яка займалася виключно скасуванням сервісних призначень від стурбованих клієнтів. Автовласників турбує, що їхні автомобілі не забезпечували оціночний запас ходу, що вводить в оману, показаний після повної зарядки. Кожне скасування сервісного призначення нібито економить компанії близько $1000.

Tesla поки що не прокоментувала публікацію Reuters. Регулятори по всьому світу звинуватили Tesla у завищених оцінках запасу ходу. Агентство з охорони навколишнього середовища США змусило Tesla скоротити оцінки для автомобілів 2020 модельного року в середньому на 3%. А раніше цього року Tesla була оштрафована в Південній Кореї на $2,2 млн за те, що в холодну погоду її електромобілі забезпечують лише половину розрахункового запасу ходу.

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