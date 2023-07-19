Tesla вдвічі збільшить площу свого заводу в Німеччині для виробництва мільйона електромобілів щорічно — Finance.ua

Tesla вдвічі збільшить площу свого заводу в Німеччині для виробництва мільйона електромобілів щорічно 19.07.2023, 02:22 — Технології&Авто

Tesla вдвічі збільшить площу свого заводу в Німеччині для виробництва мільйона електромобілів щорічно, www.euractiv.com

Компанія Tesla планує подвоїти площу заводу під Берліном, щоб вийти на виробництво одного мільйона електромобілів на рік. Це зробить завод найбільшим автомобілебудівним підприємством у Німеччині, повідомляє видання The Wall Street Journal.

Компанія нещодавно подала на розгляд місцевою владою відповідні документи із запитом на розширення заводу у Бранденбурзі для виробництва більшої кількості автомобілів та акумуляторних батарей. Автовиробник уже отримав попереднє схвалення для деяких змін, проте отримання схвалення проєкту очікується тільки після його екологічної оцінки. У перевірці братимуть участь зокрема й місцеві жителі, у яких буде можливість виступити зі своїми запереченнями. Публічне обговорення проєкту очікується у жовтні.

Під час будівництва свого заводу в Бранденбурзі Tesla спочатку зіткнулася з запереченнями місцевих екологічних груп. Останніх турбувало, що будівництво фабрики призведе до негативних наслідків для місцевих лісів та дикої природи, а також серйозне навантаження на водні резерви місцевих джерел. Новий проєкт розширення підприємства, ймовірно, може викликати аналогічні питання. Проте Tesla заздалегідь зазначила, що розширення підприємства не вимагатиме додаткових обсягів прісної води з місцевих джерел, оскільки на заводі встановлено обладнання для переробки стічних вод. Цієї кількості води має вистачити для збільшення виробництва.

За словами компанії, розширення підприємства значно збільшить кількість робочих місць. Зараз на заводі Tesla у Німеччині працює трохи більше 10 тис. осіб. З розширенням фабрики кількість робочих місць збільшиться до 22,5 тис.

На заводі в Бранденбурзі Tesla з минулого року випускає кросовер Model Y. За даними дослідницької групи Jato Dynamics, повністю електричний позашляховик став автомобілем, що найбільше продаються в Європі в першому кварталі цього року. У березні Tesla повідомила, що обсяги виробництва електромобілів на фабриці досягли 5000 на тиждень. Хоча компанія за загальним обсягом продажів як і раніше поступається найбільшим німецьким автомобільним брендам, Tesla Model Y і Model 3 виявилися електромобілями, що найбільше продаються в Європі в першому кварталі.

Ampercar За матеріалами:

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