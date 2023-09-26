Nissan планує до 2030 року продавати в Європі лише електромобілі — Finance.ua

Nissan планує до 2030 року продавати в Європі лише електромобілі Сьогодні 22:23 — Технології&Авто

Nissan планує до 2030 року продавати в Європі лише електромобілі

Японський автовиробник Nissan Motor Co. заявив, що усі моделі автомобілів, які продаватимуться у Європі, будуть повністю електрифіковані до 2030 року.

Про це повідомляє Reuters.

«До 2030 року в Європі Nissan перейде на повністю електричний транспорт — ми вважаємо, що це правильна для нашого бізнесу, наших клієнтів та планети», — сказав гендиректор компанії Макото Учіда.

Читайте також Nissan більше не буде обслуговувати свої автомобілі в росії

У компанії заявили, що одна із двох нових моделей автомобілів, які вже узгоджені для продажу в європейських країнах, виготовлятиметься на заводі в Сандерленді на півночі Англії.

Раніше в Nissan повідомляли про плани електрифікувати 98% автівок, які продаються у Європі, до 2026 фінансового року. Ці плани включали повністю електричні моделі, гібриди із потужним акумулятором та авто із двигуном внутрішнього згоряння. Нова ціль компанії полягає в тому, щоб повністю перейти на електричний транспорт у Європі до 2030 року.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.