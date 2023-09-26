Nissan планує до 2030 року продавати в Європі лише електромобілі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Nissan планує до 2030 року продавати в Європі лише електромобілі

Технології&Авто
75
Nissan планує до 2030 року продавати в Європі лише електромобілі
Nissan планує до 2030 року продавати в Європі лише електромобілі
Японський автовиробник Nissan Motor Co. заявив, що усі моделі автомобілів, які продаватимуться у Європі, будуть повністю електрифіковані до 2030 року.
Про це повідомляє Reuters.
«До 2030 року в Європі Nissan перейде на повністю електричний транспорт — ми вважаємо, що це правильна для нашого бізнесу, наших клієнтів та планети», — сказав гендиректор компанії Макото Учіда.
Читайте також
У компанії заявили, що одна із двох нових моделей автомобілів, які вже узгоджені для продажу в європейських країнах, виготовлятиметься на заводі в Сандерленді на півночі Англії.
Раніше в Nissan повідомляли про плани електрифікувати 98% автівок, які продаються у Європі, до 2026 фінансового року. Ці плани включали повністю електричні моделі, гібриди із потужним акумулятором та авто із двигуном внутрішнього згоряння. Нова ціль компанії полягає в тому, щоб повністю перейти на електричний транспорт у Європі до 2030 року.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.