Nissan більше не буде обслуговувати свої автомобілі в росії — Finance.ua

Nissan більше не буде обслуговувати свої автомобілі в росії Сьогодні 02:46 — Технології&Авто

Nissan більше не буде обслуговувати свої автомобілі в росії

Японська компанія Nissan більше не несе гарантійних зобов’язань перед власниками своїх машин у рф.

Про це заявили представники автовиробника. Усі питання, пов’язані з ремонтом автомобілів, слід адресувати АвтоВАЗу.

«Ми підтверджуємо, що АвтоВАЗ несе повну відповідальність щодо гарантії на всі автомобілі, продані в росії. Вони зобов’язані здійснювати будь-який гарантійний ремонт до закінчення терміну гарантії», — йдеться у коментарі прес-служби глобального офісу Nissan.

У прес-службі АвтоВАЗу пообіцяли дати коментар після того, як скарга на сервіс буде зареєстрована по телефону гарячої лінії Nissan. Там, однак, заявили, що приймають скарги лише письмово поштою.

Нагадаємо, восени 2022 року в Nissan заявили, що продають підприємство у рф за 1 євро і залишають російський ринок. Покупцем став російський державний інститут НАМІ.

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