Новий флагман: Nissan готує розкішного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (відео) — Finance.ua
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Новий флагман: Nissan готує розкішного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (відео)

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Новий флагман: Nissan готує розкішного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (відео)
Новий флагман: Nissan готує розкішного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (відео)
Новий Infiniti QX80 підросте в розмірах і стане виразнішим на вигляд. Позашляховик оснастять потужною турбошісткою.
У США на шоу ретро-авто в Пеббл-Біч показали новий Infiniti QX Monograph. Концепт-кар є передвісником Infiniti QX80 другого покоління. Про це повідомляє офіційний сайт японського автовиробника.
Новий Infiniti QX Monograph зберігає знайомий двооб'ємний профіль з довгим високим капотом і вертикальними задніми стійками. Позашляховик зберіг і величезну решітку радіатора. На фото видно, що він підросте в розмірах.
Водночас, лінії кузова стали елегантнішими та плавнішими. Також звертають на себе увагу тоненькі світлодіодні фари та ліхтарі на всю ширину кузова. Дверні ручки виконані висувними, а колісні диски мають оригінальний дизайн. Дах позашляховика панорамний, а заднє скло прикрите спойлером.
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