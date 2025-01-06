Регіони України матимуть паспорти енергонезалежності: навіщо це потрібно — Finance.ua

Регіони України матимуть паспорти енергонезалежності: навіщо це потрібно Сьогодні 17:30 — Енергетика

Регіони України матимуть паспорти енергонезалежності: навіщо це потрібно

Міністерство розвитку громад та територій України спільно з Міністерством енергетики України затвердили паспорти енергонезалежності для кожного регіону України.

Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку.

Зазначається, що відповідний наказ «Про затвердження Переліку паспортів енергетичної стійкості регіонів» № 496/1502 було підписано 31 грудня 2024 року. Документ є результатом спільної роботи Мінрозвитку, Міненергетики, обласних і місцевих адміністрацій, а також енергетичних компаній.

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Як наголошують у відомстві, це важливий крок до ефективної розбудови розподіленої генерації, зокрема газової, що дозволить зміцнити енергетичну стійкість в усіх регіонах.

«Енергопаспорт регіону є комплексною оцінкою потенціалу розвитку розподіленої генерації в кожному окремому регіоні. Документ дає змогу обласним адміністраціям розробити детальні плани дій, зокрема щодо розвитку розподіленої генерації з урахуванням особливостей кожної території», — пояснюють у Мінрозвитку.

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Там додали, що це допоможе не тільки підвищити енергетичну безпеку, але й стимулювати економічний розвиток територій через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру. Крім того, енергетичні паспорти дозволяють побачити повну та головне — детальну картину потреб та балансу кожного регіону.

«Відштовхуючись саме від потреб та наявного ресурсу ми зможемо залучати міжнародних партнерів під конкретні завдання для пошуку можливостей», — підкреслив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, паспорти енергонезалежності допомагають органам місцевого самоврядування детально планувати розвиток енергетичних проєктів, зокрема розподіленої генерації. Це важливо для забезпечення стабільного енергопостачання громад і бізнесу.

Як наголосили у Мінрозвитку, з 2025 року очікується подальше зростання будівництва розподіленої генерації, що покриватиме потреби громад.

Нагадаємо, що з огляду на знищення внаслідок російських ударів більшості генеруючих потужностей української енергетики Нацкомісія з регулювання у енергетики та комунальних послуг в травні спростила підключення газотурбінних, газопоршневих та когенераційних установок до мереж. Крім того, їх звільнили від сплати відповідних ставок за приєднання.

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Також НКРЕКП спростила і прискорила процедуру встановлення генеруючих електроенергію установок шляхом надання відступів від виконання окремих вимог Кодексу системи передачі для нових об’єктів генерації на період дії воєнного стану.

Крім того, Кабінет міністрів ухвалив постанову, що скасувала низку бюрократичних процедур, аби спростити розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов’язаних з ними мереж.

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