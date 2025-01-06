Споживання електроенергії суттєво зросло: назвали причину — Finance.ua

Споживання електроенергії суттєво зросло: назвали причину
На початку робочого тижня споживання електроенергії в Україні зросло. Це пояснюється зниженням температури у більшості регіонів, порівняно з кінцем минулого тижня.
Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
«Споживання електроенергії, станом на 9:30, було на 5,6% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю, 3 січня», — йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, у неділю, 5 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього вихідного дня — у суботу, 4 січня.
Водночас, як зазначили в компанії, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам.
На 6 січня «Укренерго» не встановлювало графіки відключень світла в Україні.
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