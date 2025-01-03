Словаччина продовжить постачати Україні електроенергію, всупереч погрозам Фіцо — Finance.ua

Словаччина продовжить постачати Україні електроенергію, всупереч погрозам Фіцо Сьогодні 17:40 — Енергетика

Словаччина продовжить постачати Україні електроенергію, всупереч погрозам Фіцо

Україна й надалі отримуватиме електроенергію зі Словаччини. Місцевий оператор системи передачі електроенергії дотримуватиметься умов договору.

Видання irozhlas пише, що оператор системи передачі в Словаччині, державна компанія SEPS, забезпечить постачання електроенергії в Україну в рамках надзвичайної допомоги відповідно до чинного договору. Словацька компанія також забезпечує транскордонну передачу електроенергії через усі ділянки в стандартному режимі.

Навесні минулого року SEPS продовжила ще на 12 місяців контракт, за яким вона може постачати до 150 мегават електроенергії в українську систему.

За перші 11 місяців минулого року чистий експорт електроенергії зі Словаччини в Україну сягнув 2,43 тераватт-години, що в 3,5 раза перевищує обсяг за аналогічний період 2023 року.

Аналітик Юзеф Бадіда заявив, що штучне обмеження поставок електроенергії зі Словаччини за кордон, найімовірніше, порушить європейське і словацьке законодавство.

Колишній міністр економіки Словаччини Карел Гірман раніше заявляв, що електроенергію в Україну продають трейдери, а не держава. Він стверджував, що в разі припинення поставок електроенергії в Україну Словаччина виявиться втягнутою в конфлікт усередині ЄС.

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