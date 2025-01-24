Рахункова палата почала аудит щодо реформування системи оплати праці держслужбовців — Finance.ua

Рахункова палата почала аудит щодо реформування системи оплати праці держслужбовців Сьогодні 14:37

Рахункова палата почала аудит щодо реформування системи оплати праці держслужбовців

Відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, міжнародним зобов’язанням України є проведення реформи оплати праці державних службовців на базі класифікації посад.

Тому Рахункова палата розпочала аудит відповідності на тему «Реформування системи оплати праці у сфері державного управління». Контрольний захід охопить період 2023 — І півріччя 2025 року.

Що перевірятимуть

Під час контрольного заходу аудитори досліджуватимуть стан реалізації заходів, що мали на меті підвищити конкурентоспроможність заробітної плати держслужбовців, усунути диспропорції в оплаті праці в державних органах, посилити роль сталої та обмежити варіативну частину винагороди, адже остання часто залежить від рішень керівництва та є суб’єктивною.

Також аудитори оцінюватимуть дотримання державними органами нормативно-правових актів під час реалізації реформи.

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Відповідальний за аудит — член Рахункової палати Кирило Клименко. До здійснення контрольного заходу будуть залучені фахівці Департаменту контролю (аудиту) у сфері виконання загальнодержавних функцій та територіального управління Рахункової палати по м. Києву, Київській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях. Розгляд звіту за результатами аудиту запланований на серпень 2025 року.

середня зарплата в центральних держорганах України склала 79,8 тисяч гривень. Порівняно із січнем (38,6 тисяч гривень) зарплата збільшилася більш ніж удвічі. Нагадаємо, у грудні 2024 рокуПорівняно із січнем (38,6 тисяч гривень) зарплата збільшилася більш ніж удвічі.

Аудитори перевірять ефективність роботи Державної судової адміністрації

Крім того, Рахункова палата розпочала аудит діяльності (ефективності) на тему «Організаційне забезпечення діяльності органів судової влади».

Ефективне функціонування судової системи є обовʼязковою передумовою для вступу України до Європейського Союзу та подальшого отримання міжнародної підтримки й інвестицій.

«Оскільки у системі правосуддя України за організаційне забезпечення судів відповідає Державна судова адміністрація, під час заходу контролю аудитори досліджуватимуть її діяльність та роботу 25 територіальних управлінь ДСА. Аудитори проаналізують, зокрема, організаційне забезпечення роботи окремих місцевих та апеляційних судів, оцінять ефективність управлінських процесів і використання ресурсів для забезпечення правосуддя. Аудит охоплюватиме 2023−2024 роки», — йдеться у повідомленні відомства.

За результатами аудиту Рахункова палата надасть рекомендації для оптимізації діяльності органів судової влади та реалізації необхідних змін у цій сфері.

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