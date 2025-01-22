Держаудитслужба повернула до бюджетів 6,2 млрд гривень за 2024 рік — Finance.ua

Держаудитслужба повернула до бюджетів 6,2 млрд гривень за 2024 рік Сьогодні 17:20

Держаудитслужба повернула до бюджетів 6,2 млрд гривень за 2024 рік

У 2024 році Держаудитслужба повернула до бюджетів 6,2 млрд гривень.

Про це заявила голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва, підбиваючи попередні підсумки роботи за минулий рік.

Аудиторами було проведено майже 12 тисяч заходів контролю.

З них — 1149 перевірок та ревізій, понад 10,4 тисяч моніторингів закупівель та 213 державних фінансових аудитів.

«У минулому році ми працювали із об’єктами контролю з метою спонукати їх до активних дій щодо відшкодування встановлених заходами контролю фінансових порушень. Це дозволило повернути до бюджетів різних рівнів та на рахунки підприємств, установ, організацій 6,2 млрд гривень», — зазначила голова Держаудитслужби.

Також Алла Басалаєва нагадала, що в 2024 році відбулася трансформація Держаудитслужби у зв’язку з розширенням її повноважень до рівня Служби координації боротьби з шахрайством (AFCOS) і посиленням спроможностей щодо захисту фінансових інтересів Євросоюзу та міжнародних партнерів.

Басалаєва додала, що у 2025 році Держаудитслужба продовжить системний контроль за тим, щоб відповідальність порушників була невідворотною.

Нагадаємо, в Україні зростають вимоги до прозорості та підзвітності компаній, адже країна все більше переймає норми ЄС. Крім того, від прозорості бізнесу залежить і довіра клієнтів. А в умовах економічної турбулентності бізнесу дуже важливо мати чітке уявлення про стан своїх фінансів і правильність обліку.

рейтинг аудиторських компаній України, що може стати реальним інструментом для оцінки ринку та підвищити прозорість на ринку аудиторських послуг. Агенція візуальних комунікацій Top Lead підготувалащо може стати реальним інструментом для оцінки ринку та підвищити прозорість на ринку аудиторських послуг. Finance.ua як медіапартнер проєкту ділиться рейтингом із читачами.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.