До державного бюджету в 2024 році надійшло 1133,5 млрд гривень (інфографіка) — Finance.ua
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До державного бюджету в 2024 році надійшло 1133,5 млрд гривень (інфографіка)

Казна та Політика
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До державного бюджету в 2024 році надійшло 1133,5 млрд гривень (інфографіка)
До державного бюджету в 2024 році надійшло 1133,5 млрд гривень (інфографіка)
За оперативними даними, надходження (сальдо) до державного бюджету у січні-грудні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 1133,5 млрд гривень.
Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні-грудні 2024 року становили 1 036,8 млрд грн.
Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 100,2%.
До державного бюджету в 2024 році надійшло 1133,5 млрд гривень (інфографіка)
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Нагадаємо, у2023 році від податку на прибуток та доходи до бюджету надійшло 350,7 млрд гривень (це 120,5% плану), від податку на товари та послуги — 748,2 млрд (97,6%). План щодо надходжень від ренти було виконано лише на 57,7% - 56,1 млрд гривень.
У січні-листопаді 2024 року до державного бюджету надійшло 856,3 млрд гривень податку на товари та послуги (загалом заплановано 999,7 млрд), 538,1 млрд від податку на прибуток і доходи (заплановано 569,7 млрд), 42,8 млрд рентної плати (план 57,9 млрд).
У 2025 році уряд планує отримати до бюджету 1 трлн 198,4 млрд гривень внутрішніх податків на товари та послуги, 673,3 млрд від податків на прибуток і дохід, 58,2 млрд від рентної плати.
За матеріалами:
Finance.ua
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