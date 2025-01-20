До державного бюджету в 2024 році надійшло 1133,5 млрд гривень (інфографіка) — Finance.ua

До державного бюджету в 2024 році надійшло 1133,5 млрд гривень (інфографіка) Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

До державного бюджету в 2024 році надійшло 1133,5 млрд гривень (інфографіка)

За оперативними даними , надходження (сальдо) до державного бюджету у січні-грудні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 1133,5 млрд гривень.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні-грудні 2024 року становили 1 036,8 млрд грн.

Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 100,2%.

Нагадаємо, у2023 році від податку на прибуток та доходи до бюджету надійшло 350,7 млрд гривень (це 120,5% плану), від податку на товари та послуги — 748,2 млрд (97,6%). План щодо надходжень від ренти було виконано лише на 57,7% - 56,1 млрд гривень.

У січні-листопаді 2024 року до державного бюджету надійшло 856,3 млрд гривень податку на товари та послуги (загалом заплановано 999,7 млрд), 538,1 млрд від податку на прибуток і доходи (заплановано 569,7 млрд), 42,8 млрд рентної плати (план 57,9 млрд).

У 2025 році уряд планує отримати до бюджету 1 трлн 198,4 млрд гривень внутрішніх податків на товари та послуги, 673,3 млрд від податків на прибуток і дохід, 58,2 млрд від рентної плати.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.