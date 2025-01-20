Податкові надходження до бюджету: план та реальність (інфографіка) — Finance.ua

Податкові надходження до бюджету: план та реальність (інфографіка) Сьогодні 08:05 — Казна та Політика

Податкові надходження до бюджету: план та реальність (інфографіка)

В умовах повномасштабної війни усі зібрані до державного бюджету податки спрямовуються на фінансування сектору безпеки та оборони.

У 2019 році до державного бюджету планували залучити 546,1 млрд гривень внутрішніх податків на товари та послуги, 201,7 млрд податку на доходи, прибуток, збільшення ринкової вартості, а також 58,3 млрд рентної плати.

План було перевиконано лише за надходженнями від податків на доходи та прибуток — 217,1 млрд гривень (107,6%). План із внутрішніх податків виконали на 91,9% (502,1 млрд), за рентною платою — на 70,8% (41,3 млрд).

У 2020 році було перевиконано план щодо надходжень від внутрішніх податків на товари та послуги (бюджет отримав 538,9 млрд при плані в 518,4 млрд), а також від податку на доходи та прибуток (отримано 226 млрд при запланованих 221,8 млрд).

Від рентної плати та плати за використання інших ресурсів планували отримати 54,2 млрд гривень, план був виконаний на 86,9% (47,1 млрд).

У 2021 році план з податкових надходжень було перевиконано: від внутрішніх податків на товари та послуги до державного бюджету надійшло 699 млрд гривень (105,4% плану), від податків на доходи та прибуток — 285,4 млрд (100,6%), від рентної плати — 75,6 млрд (103,3%).

В 2022 році, незважаючи на початок повномасштабної війни, план надходжень від рентної плати був перевиконаний — 81 млрд гривень (113,8% плану). При цьому план із внутрішніх податків на товари та послуги було виконано на 73,9% (569,4 млрд), з податків на доходи та прибуток — на 83% (265,4 млрд).

У 2023 році від податку на прибуток та доходи до бюджету надійшло 350,7 млрд гривень (це 120,5% плану), від податку на товари та послуги — 748,2 млрд (97,6%). План щодо надходжень від ренти було виконано лише на 57,7% - 56,1 млрд гривень.

У січні-листопаді 2024 року до державного бюджету надійшло 856,3 млрд гривень податку на товари та послуги (загалом заплановано 999,7 млрд), 538,1 млрд від податку на прибуток і доходи (заплановано 569,7 млрд), 42,8 млрд рентної плати (план 57,9 млрд).

У 2025 році уряд планує отримати до бюджету 1 трлн 198,4 млрд гривень внутрішніх податків на товари та послуги, 673,3 млрд від податків на прибуток і дохід, 58,2 млрд від рентної плати.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.