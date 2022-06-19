Рада звернулася до ЄС щодо кандидатства України — Finance.ua

Згідно з пояснювальною запискою, документ спрямований на звернення до національних парламентів та урядів держав-членів ЄС, а також інститутів ЄС із закликами:
підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи;
приділити особливу увагу продовольчій безпеці та вжити необхідних заходів для розблокування українських портів;
розслідувати та покарати винних за військові злочини;
збільшити придбання та постачання зброї Україні;
запровадити 7-й пакет санкцій ЄС, посилюючи жорсткий санкційний тиск на росію та білорусь, приділяючи особливу увагу повному ембарго на ввезення найважливіших товарів російського експорту;
заборонити російське судноплавство, логістику та доступ до портів на території держав-членів ЄС.
Довідка Finance.ua:
Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Також пропонується надати такий статус і Молдові;
якщо Україна стане державою-кандидатом у члени Європейського союзу, ЄС зможе відібрати у країни такий статус, якщо Київ порушить свої зобов’язання. Зокрема це стосується проведення необхідних реформ для членства в Євросоюзі.