Рада звернулася до ЄС щодо кандидатства України — Finance.ua

Рада звернулася до ЄС щодо кандидатства України

Вчора 16:01 — Казна та Політика

Рада звернулася до ЄС щодо кандидатства України

Верховна Рада проголосувала за ухвалу про звернення до країн ЄС із закликом підтримати Україну у наданні статусу кандидата до Євросоюзу.

Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Желєзняк у неділю, 19 червня.

«Парламент одностайно всіма фракціями та групами підтримав звернення (7471) до країн Євросоюзу щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС! За — 315», — написав нардеп у Telegram.

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Згідно з пояснювальною запискою , документ спрямований на звернення до національних парламентів та урядів держав-членів ЄС, а також інститутів ЄС із закликами:

підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи;

приділити особливу увагу продовольчій безпеці та вжити необхідних заходів для розблокування українських портів;

розслідувати та покарати винних за військові злочини;

збільшити придбання та постачання зброї Україні;

запровадити 7-й пакет санкцій ЄС, посилюючи жорсткий санкційний тиск на росію та білорусь, приділяючи особливу увагу повному ембарго на ввезення найважливіших товарів російського експорту;

заборонити російське судноплавство, логістику та доступ до портів на території держав-членів ЄС.

Довідка Finance.ua:

Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Також пропонується надати такий статус і Молдові;

якщо Україна стане державою-кандидатом у члени Європейського союзу, ЄС зможе відібрати у країни такий статус, якщо Київ порушить свої зобов’язання. Зокрема це стосується проведення необхідних реформ для членства в Євросоюзі.

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