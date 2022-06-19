Рада звернулася до ЄС щодо кандидатства України — Finance.ua

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Рада звернулася до ЄС щодо кандидатства України

Вчора 16:01Казна та Політика
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Рада звернулася до ЄС щодо кандидатства УкраїниРада звернулася до ЄС щодо кандидатства України
Верховна Рада проголосувала за ухвалу про звернення до країн ЄС із закликом підтримати Україну у наданні статусу кандидата до Євросоюзу.
Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Желєзняк у неділю, 19 червня.
«Парламент одностайно всіма фракціями та групами підтримав звернення (7471) до країн Євросоюзу щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС! За — 315», — написав нардеп у Telegram.
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Згідно з пояснювальною запискою, документ спрямований на звернення до національних парламентів та урядів держав-членів ЄС, а також інститутів ЄС із закликами:
  • підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи;
  • приділити особливу увагу продовольчій безпеці та вжити необхідних заходів для розблокування українських портів;
  • розслідувати та покарати винних за військові злочини;
  • збільшити придбання та постачання зброї Україні;
  • запровадити 7-й пакет санкцій ЄС, посилюючи жорсткий санкційний тиск на росію та білорусь, приділяючи особливу увагу повному ембарго на ввезення найважливіших товарів російського експорту;
  • заборонити російське судноплавство, логістику та доступ до портів на території держав-членів ЄС.

Довідка Finance.ua:

  • Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Також пропонується надати такий статус і Молдові;
  • якщо Україна стане державою-кандидатом у члени Європейського союзу, ЄС зможе відібрати у країни такий статус, якщо Київ порушить свої зобов’язання. Зокрема це стосується проведення необхідних реформ для членства в Євросоюзі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
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