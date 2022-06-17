Дорадчий орган Євросоюзу закликає надати Україні статус кандидата — Finance.ua
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Дорадчий орган Євросоюзу закликає надати Україні статус кандидата

Вчора 09:38
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Європейський економічний і соціальний комітет, який є дорадчим органом Європейського Союзу, закликає надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.
Про це йдеться в резолюції, схваленій сьогодні й опублікованій на сайті комітету.
«Європейський економічний і соціальний комітет закликає Європейську Раду надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС на її засіданні 23-24 червня 2022 року. Статус кандидата має бути наданий Україні без заподіяння шкоди нинішньому процесу приєднання країн Західних Балкан», — наголошується у резолюції.
Також Європейський економічний і соціальний комітет виступає на підтримку створення системи поступових інтеграційних кроків на основі втілення правових норм ЄС.
Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство у ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга — охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.
У Європейській комісії 17 червня оголосять висновок стосовно заявки України на членство в Європейському Союзі, відповідно до якого вирішуватиметься питання про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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