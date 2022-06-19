Євросоюз може скасувати статус кандидата в ЄС Україні, якщо вона не виконає своїх зобов'язань — Finance.ua

Євросоюз може скасувати статус кандидата в ЄС Україні, якщо вона не виконає своїх зобов'язань

Вчора 09:54 — Казна та Політика

Євросоюз може скасувати статус кандидата в ЄС Україні, якщо вона не виконає своїх зобов'язань

Якщо Україна стане державою-кандидатом у члени Європейського союзу, ЄС зможе відібрати у країни такий статус, якщо Київ порушить свої зобов’язання. Зокрема це стосується проведення необхідних реформ для членства в Євросоюзі.

Такий пункт запропонувала запровадити Європейська комісія у висновку щодо надання статусу кандидата Україні. Про це пише «Українська правда».

Як зазначається, раніше таких положень не було у рішеннях Єврокомісії щодо членства будь-якої іншої держави. А зараз Брюссель, враховуючи особливе становище України, ухвалив таке рішення одночасно щодо України та Молдови.

Що це означає? У матеріалі сказано, що Брюссель хоч і дав Україні позитивний висновок, проте насправді сказав, що Київ не готовий бути кандидатом. Крім того, було визначено сім блоків реформ, які потрібно виконати державі, щоб зберегти статус кандидата у члени ЄС.

«Брюссель залишає за собою право забрати цей статус будь-якої миті, або навпаки — пересунути Україну чи Молдову на наступний етап (по дорозі до вступу до ЄС)», — йдеться у повідомленні.

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Євросоюз не визначив точну дату, до якої Україна має довести здатність проводити реформи. У пропозиції визначено, що ЄК проведе першу оцінку наприкінці 2022 року, проте для відновлення реформ мають завершитися бойові дії. У такому разі термін може бути продовжений.

Серед іншого для збереження статусу кандидата Київ має завершити призначення обраного на конкурсі голови САП, провести конкурс голови НАБУ тощо.

Нагадаємо, ЄК офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Європейського Союзу.

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