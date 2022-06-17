Дорога в ЄС: Євросоюз готує для України пакет умов — Finance.ua
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Дорога в ЄС: Євросоюз готує для України пакет умов

Вчора 15:43Казна та Політика
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Дорога в ЄС: Євросоюз готує для України пакет умовДорога в ЄС: Євросоюз готує для України пакет умов
Лідери ключових держав Європейського Союзу ухвалили рішення про те, щоб надати Україні статус кандидата в члени ЄС без додаткових умов, але потім висувати умови щодо реформ на усіх наступних етапах.
Про це президент Франції Еммануель Макрон розповів групі українських журналістів під час візиту до Києва.
Макрон пояснив, що візит до України лідерів Німеччини, Італії та Франції, а також президента Румунії мав на меті формування одностайності в Євросоюзі щодо першого кроку України до вступу, яким є надання статусу кандидата.
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«Ви знаєте, що щодо статусу кандидата була певна розбіжність у Європі. Тому я вирішив, що найкраще приїхати тепер, об’єднавши країни, які підтримують, щоб потім, за 8 днів, ми доклали зусиль для отримання одностайності в Євросоюзі і підготували затвердження статусу кандидата», — сказав він.
Макрон підкреслив, що статус кандидата Україна має отримати вже 23 червня. Однак потім Україна повинна виконати умови, щоб рухатися по процедурі переговорів про членство в ЄС.
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«Відразу надається статус кандидата, а потім надаються умови, щоби відкривався кожен наступний розділ переговорів», — наголосив він.
Для узгодження умов членства Україна та ЄС мають відкрити та закрити понад 30 переговорних глав.
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Президент Франції уточнив, що зараз ЄС не формує пакет умов.
«Ми з Президентом Зеленським умови не обговорювали, адже в України зараз головне завдання — виграти війну... Умови будуть сформульовані після», — наголосив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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