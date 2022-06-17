Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС — Finance.ua

Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Вчора 14:30 — Казна та Політика

Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Також пропонується надати такий статус і Молдові.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

«Україна має дуже енергійне та активне громадянське суспільство — це добре. Україна має виборчу систему, яка довела свою справедливість і свободу. Україна має систему освіти, яка добре розвинена. Ми знаємо і захоплюємося цифровими навичками цієї країни та цифровою інфраструктурою», — заявила вона.

Глава ЄК заявила, що економіка України до війни показала здоровий рівень дефіциту всього 2%, у той час як державний борг нижче 50%.

«Це добре для того, щоб стати повністю функціонуючої ринкової економіки це важливо, тому що, звичайно, Україна має бути здатна інтегруватися в єдиний ринок ЄС», — додала вона.

Є умови

Після надання Україні статусу кандидата в члени ЄС країна має провести низку антикорупційних реформ та змін у судовій та правоохоронних системах, а також погодити низку законів із європейськими аналогами, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він перерахував умови, які, згідно з рекомендаціями Єврокомісії, потрібно виконати Україні після надання статусу кандидата в ЄС перед початком переговорів щодо вступу у Євросоюз:

прийняття та впровадження законодавства про процедуру відбору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їхньої чесноти та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема, на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та керівника САП;

забезпечення відповідності законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);

прийняття комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектора як частини безпекового середовища України;

має запрацювати «антиолігархічний» закон;

необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність до європейського аудіовізуального законодавства;

необхідно завершити реформу законодавчої бази з прав національних меншин, яка зараз готується згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії, та розробити механізми її впровадження.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський подякував Єврокомісії за рішення про надання статусу кандидата на вступ у Євросоюз.

«Це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить нашу перемогу. Дякуємо президенту Урсулі фон дер Ляєн і кожному члену ЄК за історичне рішення. Розраховую на позитивні підсумки наступного тижня», — написав Зеленський у Twitter.

Подяку висловив також прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Статус кандидата значно прискорить процес входження України у внутрішній ринок ЄС, формування спільних енергетичних і цифрових ринків, подальшу лібералізацію торгівлі, зближення в митній та транспортній сферах. Як країна-кандидат і майбутній член Євросоюзу Україна готова робити істотний внесок у стратегічний розвиток і зміцнення ЄС шляхом взаємодії в рамках Європейського зеленого курсу, енергетичної безпеки, продовольчої стабільності і кращої сумісності», — написав він у Телеграм.

Також Шмигаль додав, що статус кандидата і рух до членства в ЄС допоможе Україні в ефективному відновленні і відновленні країни відповідно до європейських практик і стандартів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що набуття Україною статусу кандидата стане доказом європейського лідерства і поштовхом для перетворень у самій Україні.

«Європейська історія вершиться. Ми вітаємо позитивний висновок Європейської комісії про те, що Україна має отримати статус кандидата в члени ЄС на саміті ЄС наступного тижня. Це стане яскравим доказом європейського лідерства і величезним поштовхом для подальших перетворень України», — написав він у Twitter.

Що далі

Ці рекомендації ЄК будуть представлені лідерам Євросоюзу для ухвалення політичного рішення. Їх тепер мають затвердити лідери ЄС на саміті, що відбудеться 23-24 червня у Брюсселі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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