Рада ухвалила євроінтеграційний закон про хміль та хмелепродукти — Finance.ua

Рада ухвалила євроінтеграційний закон про хміль та хмелепродукти Сьогодні 19:12 — Казна та Політика

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9234-д «Про хміль та хмелепродукти», який регулює діяльність хмелярства в Україні відповідно до норм Європейського Союзу.

Про це повідомив у Телеграмі народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Читайте також Рада прийняла закон про покращення умов надомної та дистанційної роботи

За його даними, проєкт закону підтримали 282 народні депутати.

У Комітеті з питань аграрної та земельної політики зазначили, що документ має привести українські стандарти щодо хмелю та хмелепродуктів у відповідність до вимог ЄС, а також визначити правила для органів влади та бізнесу в цій галузі.

Положеннями документу, зокрема, визначаються загальні вимоги до сертифікації хмелю (хмелепродуктів), вимоги до сертифікаційних центрів та порядок їх включення до відповідного реєстру, а також порядок здійснення компетентним органом контролю за діяльністю сертифікаційних центрів.

Читайте також Рада створила ТСК для розслідування військових та корупційних порушень в обороні

Крім того, передбачено визначення особливостей маркування хмелю (хмелепродуктів) та порядок офіційного нагляду за цим процесом, змісту сертифікатів на них тощо.

Визначаються основні повноваження об’єднання виробників хмелю та хмелепродуктів, а також врегульовано процедуру державного контролю та відповідальність за порушення у цій галузі.

Окрім цього, документ передбачає внесення змін до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» в частині розширення найменувань категорії харчових продуктів та їхніх позначень.

Як повідомлялося, на Житомирщині вирощують 75% всього українського хмелю; за цим показником область є лідером в державі. У Житомирі розташований єдиний в Україні завод, сертифікований за міжнародними стандартами, з виробництва гранул хмелю.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.