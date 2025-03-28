Рада ухвалила євроінтеграційний закон про хміль та хмелепродукти — Finance.ua

Рада ухвалила євроінтеграційний закон про хміль та хмелепродукти
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9234-д «Про хміль та хмелепродукти», який регулює діяльність хмелярства в Україні відповідно до норм Європейського Союзу.
Про це повідомив у Телеграмі народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.
За його даними, проєкт закону підтримали 282 народні депутати.
У Комітеті з питань аграрної та земельної політики зазначили, що документ має привести українські стандарти щодо хмелю та хмелепродуктів у відповідність до вимог ЄС, а також визначити правила для органів влади та бізнесу в цій галузі.
Положеннями документу, зокрема, визначаються загальні вимоги до сертифікації хмелю (хмелепродуктів), вимоги до сертифікаційних центрів та порядок їх включення до відповідного реєстру, а також порядок здійснення компетентним органом контролю за діяльністю сертифікаційних центрів.
Крім того, передбачено визначення особливостей маркування хмелю (хмелепродуктів) та порядок офіційного нагляду за цим процесом, змісту сертифікатів на них тощо.
Визначаються основні повноваження об’єднання виробників хмелю та хмелепродуктів, а також врегульовано процедуру державного контролю та відповідальність за порушення у цій галузі.
Окрім цього, документ передбачає внесення змін до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» в частині розширення найменувань категорії харчових продуктів та їхніх позначень.
Як повідомлялося, на Житомирщині вирощують 75% всього українського хмелю; за цим показником область є лідером в державі. У Житомирі розташований єдиний в Україні завод, сертифікований за міжнародними стандартами, з виробництва гранул хмелю.
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