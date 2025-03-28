Рада ухвалила євроінтеграційний закон про хміль та хмелепродукти — Finance.ua
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Рада ухвалила євроінтеграційний закон про хміль та хмелепродукти

Казна та Політика
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Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9234-д «Про хміль та хмелепродукти», який регулює діяльність хмелярства в Україні відповідно до норм Європейського Союзу.
Про це повідомив у Телеграмі народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.
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За його даними, проєкт закону підтримали 282 народні депутати.
У Комітеті з питань аграрної та земельної політики зазначили, що документ має привести українські стандарти щодо хмелю та хмелепродуктів у відповідність до вимог ЄС, а також визначити правила для органів влади та бізнесу в цій галузі.
Положеннями документу, зокрема, визначаються загальні вимоги до сертифікації хмелю (хмелепродуктів), вимоги до сертифікаційних центрів та порядок їх включення до відповідного реєстру, а також порядок здійснення компетентним органом контролю за діяльністю сертифікаційних центрів.
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Крім того, передбачено визначення особливостей маркування хмелю (хмелепродуктів) та порядок офіційного нагляду за цим процесом, змісту сертифікатів на них тощо.
Визначаються основні повноваження об’єднання виробників хмелю та хмелепродуктів, а також врегульовано процедуру державного контролю та відповідальність за порушення у цій галузі.
Окрім цього, документ передбачає внесення змін до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» в частині розширення найменувань категорії харчових продуктів та їхніх позначень.
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Як повідомлялося, на Житомирщині вирощують 75% всього українського хмелю; за цим показником область є лідером в державі. У Житомирі розташований єдиний в Україні завод, сертифікований за міжнародними стандартами, з виробництва гранул хмелю.
За матеріалами:
Укрінформ
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