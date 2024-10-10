Рада після ухвалення закону про підвищення військового збору прибрала введення його заднім числом — Finance.ua

Рада після ухвалення закону про підвищення військового збору прибрала введення його заднім числом Сьогодні 16:31 — Казна та Політика

Рада після ухвалення закону про підвищення військового збору прибрала введення його заднім числом

Відмова народних депутатів підтримати виправлення № 988 під час ухвалення у четвер закону № 3939-IX (№ 11 416д) про особливості оподаткування в умовах дії воєнного стану означає підвищення військового збору (ВС) з 1,5% до 5% з моменту набуття чинності законом, а не заднім числом з 1 жовтня, як це передбачалося спочатку.

Про це повідомив перший заступник голови профільного парламентського комітету Ярослав Железняк.

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«Є один плюс: фактично оподаткування доходів заднім числом не буде для більшості платників. Тобто на папері воно з 1 жовтня, але оскільки закон буде підписано вже вочевидь пізніше, то механізму цього „заднього числа“ фактично немає», — написав він у телеграм-каналі.

Водночас депутат зазначив, що алгоритм дій для податкових агентів у зв’язку з переходом до нової ставки військового збору посеред поточного місяця також містився у виправленні № 988.

«Юридичні кілочки (їх там кілька десятків), які вбивали, щоб конструкція добре трималася, — усі повипадали», — наголосив Железняк.

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За його словами, для платників податків на спрощеній системі оподаткування сплата військового збору все одно запроваджується з 1 жовтня.

Нардеп висловив припущення, що після відхилення правки фінансового комітету № 988 «виникне дуже багато практичних питань щодо реалізації закону». На його думку, закон у такому вигляді підписувати не можна.

Голова комітету Данило Гетманцев розкритикував рішення депутатів відхилити це виправлення. За його словами, у ньому містилася норма щодо можливості зарахування військового збору при розрахунку мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) для платників єдиного податку та звільнення е-резидентів від сплати ЗС.

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«Пропоную платникам податків подякувати опозиції, яка під час голосування за ресурсний законопроєкт збила комітетську поправку, що передбачала низку позитивних для платників податків пропозицій, які мали пом’якшити наслідки підвищення військового збору», — написав він у четвер у телеграм-каналі.

Серед інших «збитих» норм він назвав пільги для фізосіб-підприємців (ФОП) з несплати ВС під час перебування на лікарняному або у відпустці, а також у разі реєстрації ФОП на тимчасово окупованих територіях або у зоні бойових дій.

Крім того, не було прийнято норм про відстрочку сплати ВС за перший місяць, в якому закон набув чинності, і про вето на штрафи через несплату ВС за жовтень.

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За словами Гетманцева, відхиливши правку № 988, парламентарі також скасували можливість незастосування ставки 5% до доходів, які підлягають річному декларуванню за підсумками 2024 року.

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