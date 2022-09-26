ПриватБанк попередив про фішинговий сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку — Finance.ua

ПриватБанк попередив про фішинговий сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку Вчора 10:00 — Фондовий ринок

ПриватБанк попередив українців про черговий шахрайський сайт, який задля виманювання у людей логіну та паролю входу до електронного банку «маскується» під програми виплат українцям, сайт благодійної програми банку та Приват24.

Про це пише пресслужба банку.

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ПриватБанк попереджає про велику небезпеку введення персональної інформації, даних карток та логінів для електронного банку на неперевірених, невідомих сайтах та ресурсах.

Отримані шахраями дані використовуються для викрадення грошей з рахунків.

ПриватБанк нагадує, що інформація про державні виплати та порядок отримання допомоги розміщена виключно на офіційних сайтах держслужб та банку, а подачу заявки на допомогу можна зробити лише через відповідні адмінцентри та застосунок Дія.

Як убезпечитись від шахраїв

Не переходьте за сумнівними посиланнями, завжди перевіряйте будь-яку інформацію на офіційному сайті банку або за телефоном клієнтської підтримки 3700.

Довідка Finance.ua:

ПриватБанк дозволив інвестувати в ОВДП через Приват24 від 50 тис. грн. Раніше мінімальний внесок був удвічі більшим.

ПриватБанк виграв в арбітражному суді справу по процедурі bail-in, яка звільняє державний банк від необхідності сплачувати понад $1 млрд.

Кабінет Міністрів затвердив річний звіт АТ КБ «ПриватБанк» за 2021 рік. На виплату дивідендів до держбюджету буде спрямовано 80% прибутку банку.

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