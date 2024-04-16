Примусове стягнення боргів: що варто знати — Finance.ua

Примусове стягнення боргів: що варто знати
У Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції м. Київ розповіли, що щоб розпочати примусове виконання рішення суду, потрібно звернутися до Державної виконавчої служби (ДВС) чи приватного виконавця.
Автоматично рішення судів до виконавців не надходять.
Крок 1
Звернутися до суду, який розглядав справу, із заявою про видачу виконавчого листа. Виконавчий лист обов’язково має містити:
- назву і дату видачі документа, найменування органу, прізвище, ім'я, по батькові та посаду посадової особи, яка його видала;
- дату прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;
- повне найменування стягувача та боржника, їх місцезнаходження, дату народження боржника — фізичної особи;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта;
- резолютивну частину рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;
- дату набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);
- строк пред’явлення рішення до виконання.
Крок 2
Написати заяву про примусове стягнення коштів із боржника та звернутися із заявою до державної виконавчої служби або приватного виконавця, який знаходиться:
- за місцем проживання/перебування або роботи боржника;
- за місцем знаходження майна боржника.
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Виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом 3 років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох місяців.
Як дізнатись про відкриті виконавчі провадження
1. У додатку «Дія».Для цього необхідно:
- Завантажити додаток «Дія» на свій мобільний телефон.
- Пройти ідентифікацію особи.
- Перейти у меню «Послуги» та обрати вкладку «Виконавчі провадження».
У цій вкладці відображається інформація щодо відкритих виконавчих проваджень та їх поточний статус або їх відсутність.
2. Відкритий Єдиний реєстр боржників, де в режимі реального часу можна перевірити інформацію щодо себе чи інших боржників.
3. Також щодо отримання інформації стосовно відкриття виконавчого провадження можна звернутись до відділу ДВС в який предʼявлено виконавчий лист.
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Нагадаємо, у 2023 році виконавчі служби стягнули з боржників рекордні за останні 5 років понад 25 млрд грн. Водночас це лише 6% від загальної суми, яку повинні були стягнути. Загалом, лише 6 копійок з кожної гривні боргу стягується в Україні.
Кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників продовжує зростати — за останній рік їх додалося майже 1,2 млн.
Виконавча служба може накладати арешти на майно, для повернення боргу. Проте є список речей, які гарантовано не можуть описати та реалізувати.
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