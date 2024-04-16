Примусове стягнення боргів: що варто знати — Finance.ua

Примусове стягнення боргів: що варто знати Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

Примусове стягнення боргів: що варто знати

У Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції м. Київ розповіли , що щоб розпочати примусове виконання рішення суду, потрібно звернутися до Державної виконавчої служби (ДВС) чи приватного виконавця.

Автоматично рішення судів до виконавців не надходять.

Крок 1

Звернутися до суду, який розглядав справу, із заявою про видачу виконавчого листа. Виконавчий лист обов’язково має містити:

назву і дату видачі документа, найменування органу, прізвище, ім'я, по батькові та посаду посадової особи, яка його видала;

дату прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;

повне найменування стягувача та боржника, їх місцезнаходження, дату народження боржника — фізичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта;

резолютивну частину рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;

дату набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);

строк пред’явлення рішення до виконання.

Крок 2

Написати заяву про примусове стягнення коштів із боржника та звернутися із заявою до державної виконавчої служби або приватного виконавця, який знаходиться:

за місцем проживання/перебування або роботи боржника;

за місцем знаходження майна боржника.

Виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом 3 років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох місяців.

Як дізнатись про відкриті виконавчі провадження

1. У додатку «Дія».Для цього необхідно:

Завантажити додаток «Дія» на свій мобільний телефон. Пройти ідентифікацію особи. Перейти у меню «Послуги» та обрати вкладку «Виконавчі провадження».

У цій вкладці відображається інформація щодо відкритих виконавчих проваджень та їх поточний статус або їх відсутність.

2. Відкритий Єдиний реєстр боржників , де в режимі реального часу можна перевірити інформацію щодо себе чи інших боржників.

3. Також щодо отримання інформації стосовно відкриття виконавчого провадження можна звернутись до відділу ДВС в який предʼявлено виконавчий лист.

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Нагадаємо, у 2023 році виконавчі служби стягнули з боржників рекордні за останні 5 років понад 25 млрд грн. Водночас це лише 6% від загальної суми, яку повинні були стягнути. Загалом, лише 6 копійок з кожної гривні боргу стягується в Україні.

Кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників продовжує зростати — за останній рік їх додалося майже 1,2 млн.

Виконавча служба може накладати арешти на майно, для повернення боргу. Проте є список речей, які гарантовано не можуть описати та реалізувати.

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