Причини скасування звернення при оцифруванні трудових книжок — Finance.ua

Причини скасування звернення при оцифруванні трудових книжок
За допомогою електронної трудової книжки в Україні працівники можуть самостійно перевірити свій страховий стаж онлайн, а також удосконалити облік трудової діяльності. Однак іноді трапляється, що звернення з оцифрування трудових книжок можуть скасувати.
Які можуть бути причини розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.
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У повідомленні йдеться, що процедура повного завершення оцифрування трудової книжки після подання заявником скан-копії документа підтверджується статусом звернення щодо стану його опрацювання.
Як перевірити стан опрацювання документів про трудову діяльність
Це можна зробити на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України:
- роботодавцю — у кабінеті страхувальника в розділі «Звернення» (відображено всі звернення роботодавця щодо кожного працівника із відображенням статусу обробки);
- застрахованій особі — в особистому кабінеті користувача в розділі «Мої звернення».
Статус звернення «Виконано» свідчить, що скан-копії опрацьовані та дані про трудові відносини працівника актуалізовано.
Статус звернення «Скасовано виконання» означає, що звернення містить певні помилки, не опрацьовано та потребує повторного подання (опис причини відхилення вказано в реквізиті «Повідомлення»).
Інші статуси означають, що звернення знаходиться ще в опрацюванні фахівцями ПФУ.
Чому можуть скасувати звернення з оцифрування трудових книжок
Головними причинами є помилки, які допускають користувачі вебпорталу.
Таке може трапитися, якщо скановані копії документів:
- не належать заявнику;
- зроблені не з оригіналів документів або в чорно-білому форматі;
- відскановані неналежним чином (обрізані дати, номери наказів тощо).
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Наявне порушення вимог до оформлення трудової книжки:
- відсутня скан-копія титульної сторінки трудової книжки;
- відсутній підпис власника трудової книжки або запис про зміну ПІБ;
- відсутня печатка установи або підпис відповідальної особи.
В електронній формі звернення в даних особи наявні помилки.
Нагадаємо, з червня 2021 року в Україні запровадили електронну трудову книжку. Оцифрувати документ, якщо йдеться про трудовий стаж до 2004 року, українці можуть самотужки.
Дані про трудовий стаж застрахованох особи після 2004 року є у відповідному реєстрі.
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