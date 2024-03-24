Причини скасування звернення при оцифруванні трудових книжок — Finance.ua

Причини скасування звернення при оцифруванні трудових книжок Сьогодні 12:25 — Особисті фінанси

Причини скасування звернення при оцифруванні трудових книжок, Фото: e.kadrovik.ua

За допомогою електронної трудової книжки в Україні працівники можуть самостійно перевірити свій страховий стаж онлайн, а також удосконалити облік трудової діяльності. Однак іноді трапляється, що звернення з оцифрування трудових книжок можуть скасувати.

Які можуть бути причини розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Читайте також Електронна трудова книжка: як додати в неї відомості про діяльність та хто має це робити

У повідомленні йдеться, що процедура повного завершення оцифрування трудової книжки після подання заявником скан-копії документа підтверджується статусом звернення щодо стану його опрацювання.

Як перевірити стан опрацювання документів про трудову діяльність

Це можна зробити на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України:

роботодавцю — у кабінеті страхувальника в розділі «Звернення» (відображено всі звернення роботодавця щодо кожного працівника із відображенням статусу обробки);

застрахованій особі — в особистому кабінеті користувача в розділі «Мої звернення».

Статус звернення «Виконано» свідчить, що скан-копії опрацьовані та дані про трудові відносини працівника актуалізовано.

Читайте також Е-трудова: про що варто знати роботодавцям і працівникам

Статус звернення «Скасовано виконання» означає, що звернення містить певні помилки, не опрацьовано та потребує повторного подання (опис причини відхилення вказано в реквізиті «Повідомлення»).

Інші статуси означають, що звернення знаходиться ще в опрацюванні фахівцями ПФУ.

Чому можуть скасувати звернення з оцифрування трудових книжок

Головними причинами є помилки, які допускають користувачі вебпорталу.

Таке може трапитися, якщо скановані копії документів:

не належать заявнику;

зроблені не з оригіналів документів або в чорно-білому форматі;

відскановані неналежним чином (обрізані дати, номери наказів тощо).

Читайте також Як підтвердити свій стаж при працевлаштуванні за кордоном, якщо трудова залишилась на знищеному підприємстві

Наявне порушення вимог до оформлення трудової книжки:

відсутня скан-копія титульної сторінки трудової книжки;

відсутній підпис власника трудової книжки або запис про зміну ПІБ;

відсутня печатка установи або підпис відповідальної особи.

В електронній формі звернення в даних особи наявні помилки.

Нагадаємо, з червня 2021 року в Україні запровадили електронну трудову книжку. Оцифрувати документ, якщо йдеться про трудовий стаж до 2004 року, українці можуть самотужки.

Дані про трудовий стаж застрахованох особи після 2004 року є у відповідному реєстрі.

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.