Електронна трудова книжка: як додати в неї відомості про діяльність та хто має це робити — Finance.ua

Електронна трудова книжка: як додати в неї відомості про діяльність та хто має це робити Сьогодні 16:17 — Особисті фінанси

Електронна трудова книжка: як додати в неї відомості про діяльність та хто має це робити

Українцям роз’яснили, як додати відомості про трудову діяльність в електронну трудову книжку та хто має це робити.

Про це повідомляють фахівці «Юридичного порадника для ВПО».

Хто може вносити інформацію в електронну трудову

Це можуть робити:

роботодавці (в т.ч. ФОП, який використовує найману працю);

працівник стосовно своєї трудової діяльності.

Як працівнику внести відомості про свою трудову діяльність

Зайдіть на Портал електронних послуг Пенсійного Фонду України.

Здійсніть вхід в особистий кабінет, натиснувши кнопку «Вхід».

Авторизуйтеся в особистому кабінеті за допомогою електронного підпису.

В особистому кабінеті оберіть розділ «Електронна трудова книжка», щоб перевірити, які відомості вже є внесені в Реєстр. В електронній трудовій книжці відображаються дані за основним місцем роботи, починаючи з 2004 року, тобто з моменту набрання чинності Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Саме з цього часу введено поняття «страховий стаж». До цього ж — весь стаж вважався трудовим і його зарахування здійснюється на підставі записів у трудовій книжці або інших документів.

Перейдіть у меню «Комунікації з ПФУ» та оберіть розділ «Відомості про трудову діяльність».

Оберіть «Записи про трудову діяльність», а потім «Додати запис».

Заповніть наступне:

дані підприємства (установи), з яким є трудові відносини: назву підприємства (установи, код ЄДРПОУ;

дані підприємства (установи), яким внесено запис в паперову трудову книжку: назву; код ЄДРПОУ; тип події (період роботи за основним місцем праці чи за сумісництвом, строкова військова служба, період набуття освіти, догляд за дитиною до 3-ох років тощо); атрибут події (початок чи кінець); дата події; текст запису; тип документа-підстави (наказ, договір, диплом, військовий квиток тощо); номер документа-підстави; дата документа- підстави.

Потім натисніть «Зберегти» та «Завантажити». Потім натисніть «Підписати та відправити в ПФУ». Результати звернення можна отримати в режимі перегляду звернень.

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